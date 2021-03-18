В Metro отреагировали на угрозы отравить продукты

Компания Metro усилила контроль в торговых и распределительных центрах после новостей о возможном отравлении продуктов, сообщили в пресс-службе ритейлера.

«Как крупный дистрибьютор продовольственных товаров, компания серьезно подходит к любым сообщениям, напрямую касающимся нашей деятельности. Metro заботится о безопасности своих клиентов и сотрудников и делает все возможное, чтобы разрешить ситуацию, включая сотрудничество с компетентными органами. Metro усилила контроль во всех торговых и распределительных центрах», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Ранее в соцсетях сообщили, что неизвестный в Москве сообщил о планах отравить разными способами продукты в магазинах Metro, если ему не переведут 5 млн рублей.