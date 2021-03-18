В Госдуме заявили об утрате руководством США политической культуры

Утрата американским руководством политической культуры создает прямую угрозу международной безопасности и требует соответствующих ответных мер со стороны России, сообщил глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Миронов заявил, что «совершенно неподобающее руководителю такой страны заявление говорит о деградации и в целом о снижении стандартов в руководстве США», и следует «принять во внимание, что такое неадекватное поведение демонстрирует лидер ядерной державы», передает «ДумаТВ».

Отнестись к этому надо, по его словам, адекватно – как к угрозе. Особый цинизм заявлению Байдена придает озвученное им после таких заявлений намерение работать с Россией по тем направлениям, где это выгодно США.

«Возникает резонный вопрос, имеет ли смысл поддерживать отношения с такими циниками и русофобами, которые прямо оскорбляют выбор граждан России, сделанный на выборах Президента страны?», – заключил Миронов.

Ранее президент США Джо Байден в интервью ABC сделал ряд резких антироссийских заявлений.

В Вашингтоне заявили, что Соединенные Штаты готовы привлекать Россию к ответственности за любые злонамеренные действия и работать с Москвой для продвижения американских интересов.

Москва немедленно вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Байден устроил истерику от безысходности.