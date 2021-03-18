Самолеты НАТО значительно усилили разведывательную активность вблизи Крыма

Самолеты-разведчики НАТО стали на 60% чаще летать у Крымского полуострова после провокации в Керченском проливе в 2018 году, сообщил замминистра обороны РФ Андрей Картаполов.

По его словам, после воссоединения Крыма с Россией в районе Черного моря резко возросло военное присутствие НАТО: американские корабли, разведывательные самолеты и беспилотники регулярно приближаются к российским границам, передает ТАСС.

«После керченской провокации ВМС Украины в ноябре 2018 года деятельность натовцев в регионе еще более активизировалась. Число полетов самолетов-разведчиков в регионе увеличилось на 40%, а вблизи Крымского полуострова – на 60%», – сказал Картаполов.

Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года в ходе провокации нарушили границу РФ и были задержаны. 7 сентября 2019 года моряков передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц. При этом Киевский суд не дал разрешение задержать командиров двух российских кораблей, которые принимали участие в задержании нарушивших границу РФ украинских моряков.