 

Врач объяснил прирост новых случаев COVID-19 в Москве

18.03.2021, 11:19, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Небольшой прирост новых случаев коронавируса в Москве связан со снятием части ограничений и сниженной добросовестностью выполнения действующих мер, сообщил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Это может быть связано только с одним. Коронавирусная инфекция не летает на большие расстояния, а передается от человека к человеку. Учитывая, что определенные ограничительные меры были сняты, учитывая, что остающиеся меры часть населения выполняет не вполне осознанно, у нас определенный подъем может быть», – передает РИА «Новости» слова Вознесенского.

Массовая вакцинация, как отметил специалист, пока что не затронула большой процент населения.

«Делать какие-то далеко идущие выводы по поводу подъема заболеваемости в течение одних суток преждевременно. Если вдруг мы увидим в течение хотя бы недели определенный подъем по каким-то регионам, из этого может вытекать ужесточение каких-то ограничительных мероприятий, скорее всего, локально по каким-то территориальным образованиям», – отметил Вознесенский.

Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев коронавируса в РФ за сутки выросло на 9803, в Москве, в частности, – до 1934. При этом 17 марта показатель по столице составлял лишь 1201.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.01 / Пожар в доме престарелых в Харькове. Правоохранители обнаружили в регионе еще 32 незаконно работающих заведения

12.10 / “Наконец-то крутой образ”. В Instagram оценили фото Тины Кароль в платье с голым плечом и ногой

21.07 / От Трампа потребовали не «награждать Кремль» участием в саммите G7

04.12 / Глава нацразведки США обвинил КНР в подкупе американских законодателей

11.12 / Мнения: Трамп наносит ответный удар

15.09 / Помпео выступил с заявлением по случаю Международного дня демократии

20.01 / В Италии начал извергаться вулкан Этна, его активность растет несколько дней подряд. Видео

23.09 / В США от коронавируса умерло более 200 тыс. человек

15.01 / О важности экологии Грета Тунберг теперь будет напоминать шведам с почтовых марок

06.07 / Енин о крушении самолета МАУ: Не исключено, что раньше или позже придется пойти в суд ООН

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска