Врач объяснил прирост новых случаев COVID-19 в Москве

Небольшой прирост новых случаев коронавируса в Москве связан со снятием части ограничений и сниженной добросовестностью выполнения действующих мер, сообщил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Это может быть связано только с одним. Коронавирусная инфекция не летает на большие расстояния, а передается от человека к человеку. Учитывая, что определенные ограничительные меры были сняты, учитывая, что остающиеся меры часть населения выполняет не вполне осознанно, у нас определенный подъем может быть», – передает РИА «Новости» слова Вознесенского.

Массовая вакцинация, как отметил специалист, пока что не затронула большой процент населения.

«Делать какие-то далеко идущие выводы по поводу подъема заболеваемости в течение одних суток преждевременно. Если вдруг мы увидим в течение хотя бы недели определенный подъем по каким-то регионам, из этого может вытекать ужесточение каких-то ограничительных мероприятий, скорее всего, локально по каким-то территориальным образованиям», – отметил Вознесенский.

Ранее оперштаб сообщил, что число новых случаев коронавируса в РФ за сутки выросло на 9803, в Москве, в частности, – до 1934. При этом 17 марта показатель по столице составлял лишь 1201.