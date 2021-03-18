Житель Рыбинска подозревается в совершении убийства и поджоге сводного брата

В ночь с 13 на 14 марта текущего года в квартире, расположенной на улице Ворошилова города Рыбинска, произошло возгорание. После ликвидации пожара сотрудники МЧС обнаружили на месте тело мужчины.

Было установлено, что потерпевшим является 45-летний хозяин квартиры. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты следственного управления.

Проведенным осмотром установлено, что в квартире совершен поджог. К работе следователей подключились сотрудники уголовного розыска. Благодаря совместной работе, по «горячим следам» было установлено лицо, причастное к совершению преступления. Подозреваемым оказался сводный брат потерпевшего, который в день происшествия находился в квартире погибшего.

В течение дня мужчины распивали спиртные напитки. В какой-то момент они поссорились. Обвиняемый дождался, когда его сводный брат заснет, после чего разлил в квартире легковоспламеняющуюся жидкость, совершил поджог и скрылся с места преступления.

В настоящий момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемый задержан. Следователями готовится ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.