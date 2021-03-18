Мнение: Война полномочий

Роскомнадзор намерен получать от операторов связи данные об абонентах и звонках, включая кто кому звонил или отправлял сообщения. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных актов. Как сказано в пояснительной записке, документ в том числе необходим, чтобы избежать распространения "серых" sim-карт. Их оформляют на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, бесплатно раздают у торговых центров и в местах массового скопления людей.

В этой истории любопытно не столько требование Роскомнадзора о предоставлении ему баз данных абонентов и звонков, сколько некоторые аналогии с "эпидемией" коронавируса. Любое ведомство, в силу тех или иных политических решений получив права "сверх" обычных, всегда стремится удержать их, расширить полномочия и в конечном итоге получить политическую субъектность. Конвертировав ее в ресурсы под своим контролем.

Роспотребнадзор на фоне карантинных мероприятий получил такую субъектность и теперь пытается удержать ее любой ценой. Отсюда и бесконечные "волны", угрозы и бесконечные рекомендации усилить и углубить карантинный террор – ничем иным ведомство Поповой удержать внезапно свалившееся на нее счастье не может. Теперь ту же волну пытается оседлать и Роскомнадзор. Высшее руководство дало запрос на репрессии в информационном пространстве и предоставило ведомству расширенные полномочия. Которые оно теперь будет расширять и далее.

Один из признаков катастрофы – суверенизация подсистем, распад балансов полномочий разных структур системы, "перетягивание одеяла на себя". В обычной ситуации действуют механизмы, которые дают по рукам желающим прихватить больше полномочий и ресурсов. В необычной ситуации эти механизмы разрушаются, и среди подсистем начинается обычная звериная конкурентная борьба, целью которой является пищевой ресурс. В случае административной системы это полномочия.

В России явочным порядком введена цензура. Конечно, это прямое нарушение конституции, но у нас разрушены в том числе и механизмы контроля над такими нарушениями. Конституционный суд превратился в фантом, он уже ничего не гарантирует и не способен защитить основной закон, который попал под каток политической целесообразности.

Политически востребованная цензура и становится инструментом, с помощью которого Роскомнадзор пытается установить новые балансы полномочий, понятно, в свою пользу. Требование о передаче баз данных операторов позволяет ему взять под контроль один из важнейших ресурсов нового порядка – Биг Дату, "большие данные". Которые являются ценностью сами по себе.

Система, идущая вразнос, выглядит именно так – нарастает турбулентность, начинаются ресурсные войны и войны полномочий всех со всеми. Управление стационарной системой – занятие непростое, а вошедшей в резонанс – тем более. С учетом же предельно низкого уровня управления в России можно с уверенностью предполагать, что в гонку полномочий будут включаться все новые и новые административные структуры. Просто потому, что если они не включатся – то лишатся того, что имеют. Административная война без правил уже идет, и создавать иллюзию "стабильности" становится всё более сложно.

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