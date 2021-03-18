Кортни Кокс опубликовала редкие кадры с бойфрендом по особенному поводу: “Я люблю тебя”

Вчера, 17 марта, во всем мире отмечался главный праздник для всех ирландцев — День святого Патрика. Даже принц Уильям и Кейт Миддлтон не остались в стороне и записали по этому поводу небольшое видео. Как оказалось, возлюбленный звезды сериала “Друзья” Кортни Кокс, Джонни МакДэйд родом из Ирландии, поэтому 56-летняя актриса не могла оставить его без трогательного поздравления.

С Днем святого Пэдди! Я скучаю по моему любимому ирландцу и его семье. Я люблю тебя,

— написала актриса под галерей снимков в Instagram, дополнив подпись двумя эмодзи — зеленого сердечка и трилистника, символа Ирландии. Позже она продублировала фотографии с Джонни в сторис со словами:

Мой талисман.

Джонни и Кортни Семья Джонни

Последний год Кортни и Джонни переживают непростые времена: их разлучил коронавирус, о чем в июле прошлого года актриса сообщила в Instagram:

Прошло 133 дня с того момента как мы были вместе. COVID — отстой. Я днем рождения, Д! Я люблю наши обеды/ужины. У нас сегодня свидание по Zoom (Лондон и США). Безумно скучаю по тебе.

А 24 сентября прошлого года Кортни опубликовала у себя в Instagram слайдшоу из фотографий с возлюбленным в честь 7-ой годовщины со дня их первого свидания:

7 лет назад в этот день у меня было первое свидание с этим прекрасным мужчиной… И моя жизнь изменилась навсегда. Я люблю тебя, Д.

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Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

Отношения Кортни Кокс и ее возлюбленного Джонни МакДэйда строились непросто. Познакомил звезд их общий друг, музыкант Эд Ширан. В июне 2014 года, после шести месяцев отношений, актриса получила от бойфренда предложение руки и сердца. Однако свадьба так и не состоялась — в конце 2015-го пара рассталась, и Кортни перестала носить помолвочное кольцо. Спустя полгода их вновь стали замечать вместе, а уже в середине 2016-го можно было с уверенностью говорить о возобновлении романа. Дав друг другу второй шанс, Кортни и Джонни стараются как можно реже появляться на публике и не обсуждают свой роман с прессой — последний раз папарацци “ловили” их в аэропорту Лондона в феврале 2018 года. Но после того как звезда сериала “Друзья” завела Instagram, она стала изредка делиться моментами их совместной жизни — актриса регулярно поздравляет любимого с Днем Святого Валентина, днем рождения и различными годовщинами.