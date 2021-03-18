Мнение: Хроника противостояния Роскомнадзора и Твиттера

Хроника противостояния Роскомнадзора и Твиттера.

10 марта в 10 утра по московскому времени Роскомнадзор заявил, что доступ к Twitter для пользователей из России будет замедлен. Поводом стало размещение 3168 единиц контента, «склоняющего несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащего детскую порнографию или информацию об использовании наркотических веществ».

Замедление — уже не первое столкновение сервиса микроблогов и российского регулятора. Ниже хронология этого и предыдущих конфликтов.

2015 год. Конфликт удаления контента

20 апреля 2015 года. Роскомнадзор посетовал на бюрократию внутри Twitter и Facebook. Как пожаловался Александр Жаров, на тот момент ещё глава РКН, эти социальные сети часто игнорируют требования российского законодательства.

20 мая. Жаров пригрозил Facebook, Twitter и Google штрафами и блокировками в случае неисполнения российского законодательства.

28 мая. Представитель Twitter согласилась удалить контент, который Роскомнадзор посчитал противоправным.

2015 год — текущий момент. Закон о локализации данных

1 сентября 2015 года. Вступил в силу закон ФЗ-242, который обязывает операторов персональных данных обрабатывать и хранить персданные россиян с использованием баз данных, размещённых на территории РФ.

Для зарубежных компаний это означает аренду или покупку стоек или целых дата-центров в России.

16 января 2016 года. Прошла регулярная встреча главы Роскомнадзора Александра Жарова с представителями Twitter.

Диалог по удалению противоправного контента на тот момент уже был налажен. Роскомнадзор выслал запрос на блокировку 1,9 тысяч страниц, и Twitter выполнил 97 % из них. Более интересен другой вопрос той встречи.

Роскомнадзор просил исполнить требования российского законодательства в вопросах локализации персональных данных: перенести данные и перевести условия лицензионного соглашения на русский язык.

7 марта 2017 года. LinkedIn официально отказалась выполнять требования российского законодательства по вопросу переноса персданных россиян. Для заблокированной в ноябре 2016 года социальной сети это означало добровольный отказ от пользователей из России. До сих пор сайт LinkedIn.com в РФ не открывается.

19 апреля 2017 года. Александр Жаров сообщил о победе: Twitter согласился перенести базы данных с личными данными россиян на территорию России в 2018 году.

19 сентября 2018 года. Глава Роскомнадзора заявил, что в середине декабря в Facebook и Twitter уйдут письма с запросом, выполняют ли компании нормы ФЗ-242.

17 декабря. Этот день выпал на понедельник, то есть первый рабочий день второй половины месяца. Роскомнадзор отправил обещанное письмо Twitter.

21 февраля 2019 года. Twitter не выполнил закон, поэтому на него составили протокол об административном правонарушении.

5 апреля. Роскомнадзор добился штрафа для Twitter за несвоевременное предоставление информации о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ. Размер наказания для многомиллиардной компании оказался крошечным — 3 тысячи рублей.

24 апреля. Twitter подала жалобу на штраф в Таганский суд Москвы, «домашний» суд Роскомнадзора.

1 августа. Сервис микроблогов всё же заплатил 3000 рублей штрафа.

13 февраля 2020 года. Серверы с данным так и не перенесли. Российский суд оштрафовал Twitter и Facebook на сумму на три порядка выше — 4 миллиона рублей.

Как и в случае с трёхтысячным штрафом, Twitter заявила, что хотя компания готова тратить деньги на юридическую защиту, она отказывается входить в российское правовое поле.

2021 год. Конфликт замедления

23 февраля 2021 года. Сервис Twitter объявил, что заблокировал сначала 69, а затем ещё 31 аккаунт российского происхождения, которые ослабляли веру в НАТО и стабильность альянса, усиливали настроения, направленные против США и Евросоюза.

24 февраля. Роскомнадзор потребовал объяснить блокировку этих 100 российских аккаунтов и предоставить их список.

25 февраля. Общественная палата РФ составила антирейтинг социальных сетей, который учитывал количество неудалённых материалов. В нём сервис микроблогов Twitter занял первое место по удельному числу нарушений.

10 марта. В 10 часов утра Роскомнадзор затеял невиданный до этого манёвр. Вместо привычного инструмента в виде блокировки доступа к Интернет-ресурсу ведомство применило метод замедления доступа.

Реализация этой меры вылилась в непредвиденные технические неполадки. Замедлился доступ и к другим доменным именам, которые к Twitter отношения не имели. Вскоре это исправили.

11 марта. Twitter впервые отреагировала на замедление в России. В заявлении компания говорила, что «обеспокоена» замедлением работы в России.

В Рунете появились первые сервисы для проверки работы замедления. В отличие от блокировки замедление нужно выявлять, чтобы достоверно установить его наличие. В сетях некоторых провайдеров замедление не сработало.

Тем не менее Роскомнадзор отчитался, что Twitter замедлен штатно.

12 марта. РКН заявил, что какой-либо реакции от Twitter регулятор не получал.

16 марта. «Ростелеком» отчитался в годовом отчёте о покупке разработчика систем DPI «РДП.ру». Когда-то решения последней планировали использовать для «умной» блокировки Telegram, но на момент покупки внедряли для обеспечения работы «суверенного Рунета». Применение закона о «суверенном Интернете» и легализовало замедление Twitter.

Около 14:30 по московскому времени Роскомнадзор пригрозил Twitter полной блокировкой, а не просто замедлением. Такое наказание сервису микроблогов грозит, если он не выполнит требования регулятора в течение месяца.

Позднее в тот же день Роскомнадзор ещё раз заявил, что готов замедлять и другие крупные социальные сети за нарушения — Facebook, Instagram, YouTube и так далее.

17 марта. В Кремле прокомментировали конфликт Роскомнадзора и Twitter. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что такое взаимодействие считается не деятельностью против Twitter, а исполнением обязанностей надзорного ведомства по принуждению к выполнению законов РФ.

Также Песков уточнил, что администрация президента заблаговременно информируется о всех действиях РКН. Пресс-секретарь подытожил, что ни одна компания, какого бы размера она ни была, не может действовать в нарушение законов РФ.

https://habr.com/ru/post/546694/ – цинк

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