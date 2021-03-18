 

В Украине вакцинацию от коронавируса завершили только одному человеку – данные Минздрава

18.03.2021, 11:00, Новости дня
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17 марта в Украине прививку от коронавируса получили почти 10 тыс. человек. Об этом 18 марта проинформировало Министерство здравоохранения.

“С начала кампании привито 81 755 человек, из них получили одну дозу 81 754 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) – один человек. За 17 марта 2021 года привито 9832 человека, из них вакцинировано первой дозой 9832 человека, завершена вакцинация (две дозы) – ноль человек”, – говорится в сообщении.

Как и ранее, вакцинацией от коронавируса в стране занимаются 193 мобильные бригады по иммунизации.

О первом вакцинированном второй дозой украинце Минздрав сообщал 17 марта. В каком регионе страны это произошло, не уточнялось.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

1 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов подтвердил, что часть вакцин выбрасывают – раскрытый флакон можно хранить не более шести часов, и, если за это время не успели использовать все 10 доз, оставшиеся утилизируют. Министр внес изменения в план вакцинации, чтобы дозы из открытых флаконов, от которых отказались медики, могли использовать для прививок публичным лицам и популяризации вакцинации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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