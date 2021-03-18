“Укрепит позвоночник организации”. Кравчук считает, что США нужно включить в нормандский формат

Россия купила многих европейских политиков, в том числе бывших канцлеров, поэтому присутствие Соединенных Штатов укрепит нормандский формат, считает глава украинской делегации в трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук в интервью “Радіо Свобода”.

“Я не хочу обижать Европу, но Россия Европу не слушает. Она купила уже многих, в том числе бывших канцлеров… Россия покупает Европу. И я думаю, что наличие в данном случае США в [нормандском] формате укрепит позвоночник этой организации и Россия почувствует, что там находится одна из самых сильных, мощных стран мира и что с ней нужно считаться”, – объяснил свою позицию Кравчук.

Чтобы расширить переговорный процесс, требуется согласие всех участников и Россия не имеет оснований отказать США в участии в переговорах, отметил он.

“Надо аргумент. В чем претензии к США? Россия может быть, а Соединенные Штаты не могут? Главное, чтобы этот вопрос поставили в повестку дня и начали обсуждать. Я за то, чтобы США присутствовали”, – сказал Кравчук.

Он напомнил, как в самом начале представитель США участвовал в переговорах по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, но со временем Штаты отстранили от переговорного процесса.

“Кстати, как вы знаете историю, первая встреча была не в Минске, а в Швейцарии. Был женевский формат. В женевском формате присутствовал госсекретарь Соединенных Штатов Америки. Но потом [президент России Владимир] Путин сумел обвести вокруг пальца и [пятого президента Украины Петра] Порошенко и других, и они доказывали тем же Соединенным Штатам Америки, мы это можем сделать без вас. Это была огромная ошибка. А если начиналось с участием США, то можно и продолжить”, – уверен глава украинской делегации в ТКГ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в ТКГ в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

12 января 2021 года в Берлине состоялись первые в этом году переговоры советников лидеров “Нормандской четверки”. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи заявил, что “похвастаться нечем”.

Кравчук заявлял о встрече лидеров “Нормандской четверки” в апреле, но в Кремле это опровергли.

О необходимости привлечь к переговорам Соединенные Штаты представители Украины заявляли еще в начале 2015 года. Порошенко говорил в 2017 году, что переговорный процесс координировали с США.

В октябре 2016 года Путин заявил, что Россия не против привлечения США в нормандский формат. После того как действующий президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году подтвердил желание страны вовлечь в переговорный процесс США, спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что об участии американской стороны в переговорах по Донбассу “речь не идет”.

По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, США могут сыграть одну из ключевых ролей в вопросе возвращения украинских территорий.

Четырехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе проходили в Женеве 17 апреля 2014 года с участием дипломатов из Украины, США, Европейского Союза и России.

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