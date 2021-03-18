 

“Самолюбование”. 50-летний Тарзан показал тело в мокрых плавках

18.03.2021, 11:00, Новости дня
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50-летний российский стриптизер Тарзан 17 марта поделился в Instagram роликом, в котором плавает в океане. Стриптизер ныряет в воду, плавает, поднимается по лестнице, позирует перед камерой в мокрых плавках и снова ныряет в воду.

“…какой то до боли знакомый сюжет… Хорошо наедине с океаном….” – написал он.

Ролик Тарзан сопроводил песней “Дельфин и русалка” в исполнении своего сына, певца Архипа Грека и жены, певицы Наташи Королевой.

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Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

Подписчики прокомментировали видео.

“Самолюбование”, – написала oksanka_23_region.

“Нарцисс”, – заявила an.gelina3021.

“Сейчас акула за жопку схватит”, – написала elenazvezda72.

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. В августе 2020 года Тарзан и Королева отметили 17-летие Их сын Архип родился вне брака в 2002 году.

В сентябре Тарзан публично признался в сети, что изменил жене с девушками, которые его “развели, а потом обокрали”. Вскоре Тарзан удалил публикацию со своей страницы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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