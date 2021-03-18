“Ущипните меня”. Билли Айлиш стала блондинкой
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Американская певица Билли Айлиш 17 марта в Instagram разместила фото, на котором запечатлена с новым цветом волос – артистка стала блондинкой, а также подстригла челку.
“Ущипните меня”, – подписала публикацию артистка.
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В Instagram Stories певица, которая ранее красила пряди в ярко-зеленый цвет, прокомментировала смену имиджа.
“Прощай, зеленый”, – написала она.
Скриншот: billieeilish / Instagram
“Блондинка”, – сообщила артистка.
Скриншот: billieeilish / Instagram
15 марта во время посещения церемонии вручения премии “Грэмми” певица выглядела вот так.
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Билли Айлиш стала известной в 2016 году после публикации дебютного сингла Ocean Eyes на ресурсе SoundCloud. В 2019 году ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? возглавил американский чарт Billboard 200 и британский хит-парад UK Albums Chart.
В 2020 году артистка получила пять наград музыкальной премии “Грэмми”. В 2021 году певица стала лауреаткой премии в двух номинациях.
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