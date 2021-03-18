Суд освободил из-под стражи двух экс-бойцов “Торнадо”

Шевченковский районный суд Киева освободил из-под стражи двух бывших бойцов расформированной добровольческой роты “Торнадо”, осужденных за похищение и пытки людей “Торнадо” Никита Куста и Максима Глебова. Соответствующее решение принято 17 марта во время заседания суда, которое транслировалось на YouTube-канале.

Бывшим бойцам изменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

“Самое главное стратегическое решение, что люди вышли из тюрьмы. Я толкую это как начало конца этого позорного дела”, – заявил Hromadske адвокат Руслан Сушко в комментарии “Громадському”.

По словам адвоката, Глебов будет находиться под круглосуточным арестом в Киеве, а Куст – в Боярке.

15 февраля Шевченковский суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест экс-бойцам Торнадо – Анатолию Пламадяле и Борису Гульчуку.

Согласно приговору от 7 апреля 2017 года, командир роты Руслан Онищенко получил 11 лет лишения свободы, его заместитель Николай Цукур – девять лет. Боец Даниил Ляшук, позывной Моджахед, приговорен к 10 годам лишения свободы; Илья Холод (Холод) – девять лет и шесть месяцев; Глебов (Ахиллес) – девять лет; Куст (Куст) – девять лет; Гульчук (Бизон) – девять лет; Пламадяла (Сэм) – восемь лет.

Еще четверо бойцов получили условные сроки пять лет с отсрочкой на два года: Андрей Демчук (Вольф), Роман Иваш (Медленный), Никита Свиридовский (Слон), Юрий Шевченко (Рэм, у него отсрочка на три года).

В июне 2015 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос обвинил бойцов “Торнадо” в похищении людей в зоне АТО и пытках. В “Торнадо” все обвинения категорически отвергли, подчеркнув, что уголовные дела появились сразу после того, как бойцы роты начали останавливать поезда с контрабандным углем, металлом и лесом, ежесуточно курсировавшие через линию разграничения.

Судебные заседания по делу “Торнадо” проходили в закрытом режиме. Бойцы спецроты требовали хотя бы частично открыть суд, подчеркивая, что потерпевшие и свидетели, которые давали против них показания, являются “сепаратистами и путаются в показаниях”. Торнадовцы утверждают, что дело против них сфальсифицировано по заказу Матиоса.

7 августа 2018 года бывшие бойцы роты “Торнадо” устроили бунт в Лукьяновском СИЗО. Группа их поддержки блокировала автозаки, которыми пытались вывезти троих экс-торнадовцев, в том числе Онищенко. Но позже часть заключенных все же перевезли в другие пенитенциарные учреждения в Киевской области, в частности Онищенко в Белоцерковскую исправительную колонию.

После бунта в СИЗО четверым экс-бойцам “Торнадо”, включая Онищенко, сообщили о новом подозрении: им вменяют несколько статей Уголовного кодекса, в том числе “массовые беспорядки”, “посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа”, “незаконное обращение с оружием”, “подготовку к побегу из-под стражи”.

—