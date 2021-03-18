Ученые рассказали о влиянии лишнего веса в молодости на ухудшение памяти в старости

Ученые пришли к выводу, что из-за лишнего веса в молодости в более зрелом возрасте могут произойти проблемы с памятью. При этом снижение когнитивных способностей не зависит от пола человека или его образования.

Риски ухудшения памяти увеличиваются в два раза из-за наличия лишнего веса и повышенного кровяного давления. А если в крови уровень глюкозы превышает норму, то риски увеличиваются уже в пять раз. Медики отмечают, что устранять эти проблемы необходимо в молодости, в противном случае в более зрелом возрасте пациенты рискуют столкнуться со сложностями в мышлении, добавила Кристин Яффе из Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

В исследовании исследователи наблюдали за 300 респондентами в возрасте от 10 до 30 лет. Каждые два года у них замеряли когнитивные способности. У участников эксперимента с лишним весом или высоким кровяным давлением каждые два года происходили изменения, выражавшиеся в постепенном ухудшении памяти. Это происходило у мужчин и женщин разного возраста и образования.

Источник: lenta.ru