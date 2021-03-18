 

Адвокат Монтян высказалась о ситуации в Донбассе

18.03.2021, 10:58, Разное
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Татьяна Монтян, украинский публицист, юрист и общественный деятель, назвала две причины повышения активности действий ВСУ на Донбассе.
Первая, по её мнению, – это внутренняя борьба за власть элиты страны, а вторая – желание Киева привлечь внимание США после выборов нового президента. Адвокат не связывает переброску техники и живой силы к линии фронта с наступлением на Донбасс.

По утверждению Монтян, активность украинской стороны носит демонстративный характер и её стоит рассматривать как «чистый пиар», а также как попытку поднять свои позиции на будущих переговорах по ЛДНР, как способ отвлечения населения от других внутренних и внешних проблем. Против возможности наступления говорит и низкий боевой дух солдат ВСУ.

«Только четверть контрактников ВСУ готовы идти в бой в Донбассе. А с таким количеством желающих воевать каши не сваришь», — высказалась Монтян.

С другой стороны, военные силы восточных республик находятся в полной боевой готовности, заявила Монтян после посещения зоны конфликта, о чём информирует «ПолитЭксперт».



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