Самарские ученые готовы разгадать главную тайну Солнца

Российские исследователи из Самары приблизились к разгадке тайны Солнца. Долгое время научное сообщество не может объяснить, почему корона звезды имеет аномально высокую температуру по сравнению с ее поверхностью.

Сотрудники Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева занимаются изучением не только короны Солнца, но и магнитных бурь и вспышек. Сергей Белов с кафедры физики отметил, что изучение волновой динамики в солнечной атмосфере поможет в создании более точной математической модели, описывающей поведение звезды. Это позволит понять, почему корона Солнца имеет температуру порядка миллиона градусов Цельсия. Кроме того, удастся более точно предсказывать солнечные вспышки, способные испортить космическое и земное оборудование.

Ранее исследователи разработали теорию о существовании альфвеновских волн. Они могут напоминать струны из плазмы, которую впоследствии закрепляет магнитное поле Солнца. Именно эти волны могут заниматься переносом энергии, поэтому корона звезды значительно горячее поверхности. Существование этих волн в 1942 году предсказал астрофизик из Швеции Ханнес Альфвен.

Источник: ria.ru