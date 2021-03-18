Россиян предупредили о падении рубля

Эксперт сообщил, что летом-осенью в России ожидается повышенный спрос на на валюту для поездок за границу. Также на курс рубля повлияет увеличение выплат по внешнему долгу и дивидендов зарубежным инвесторам. Во второй половине года отечественная валюта упадет до 77 к доллару и 90 к евро.

Вместе с этим у американской валюты будет поддержка, благодаря которой она сможет давить на все остальные. По данным “Российской газеты”, укрепление и рост доллара будут связаны с повышением уровня инфляции в мире. Кроме того, важную роль сыграет и рост рыночных ставок.

Ранее стало известно о том, что Министерство финансов начало ослаблять курс рубля. С 5 марта этого года ведомство увеличило ежедневные покупки валюты почти в три раза. До 6 апреля оно приобретет валюту на общую сумму 148 миллиардов рублей (почти 2 миллиарда долларов).

Аналитик ГК “Финам” Анна Зайцева объяснила это механизмом бюджетного правила. В комментарии “Ведомостям” она отметила, что если стоимость нефти превышает базисный уровень (в 2021 году – 43,25 доллара за баррель), то ведомство покупает иностранную валюту, чтобы сгладить колебания рубля.

Согласно данным Центробанка, курс российской валюты сегодня составляет 73,1 за доллар и 86,9 за евро.