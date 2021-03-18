Мнение: Украина хочет вернуть Крым с помощью немецкой оккупации

Германия должна приложить все усилия для возвращения Крыма Киеву, поскольку несет моральную ответственность перед украинским народом за преступления фашизма. С таким обращением выступил украинский посол в Берлине Андрей Мельник. В Бундестаге назвали подобные заявления маразмом и напомнили: у Германии если и есть долг, то не перед Украиной.

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник призвал Германию помочь «вернуть» Киеву Крым. По его мнению, на Германии лежит «моральная обязанность» сыграть решающую роль в этом вопросе, поскольку она в ответе перед Украиной за насилие национал-социалистов. Посол отметил, что полуостров в этой ситуации имел особенно трагичную судьбу, о чем в нынешнем немецком обществе не принято вспоминать. «Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие», – пишет Мельник в статье для газеты Berliner Zeitung.

При этом, как отмечают эксперты, украинского посла не смущает тот факт, что во время Великой Отечественной войны и до 1954 года Крымский полуостров находился в составе РСФСР. Окончательно он вошел в состав РФ в 2014 году после референдума, годовщина которого отмечается на этой неделе.

Мельник также отметил, что Германия и ее союзники имеют множество политических и экономических инструментов, которые можно и нужно использовать, чтобы заставить Россию отказаться от Крыма. «Прямо сейчас в Германии есть историческая возможность объединить усилия с новым американским правительством, чтобы противостоять кремлевским правителям с новой трансатлантической жесткостью», – добавил Мельник.

В этой же газете была опубликована статья посла РФ в Германии Сергея Нечаева, который раскритиковал страны Запада за их позицию по Крыму. Посол подчеркнул, что «внутриукраинский конфликт и все последующие проблемы» вызваны государственным переворотом на Украине, который нарушал как конституцию страны, так и международное право. Этот переворот произошел «при политической и финансовой поддержке» Запада с целью «вбить клин между Россией и Украиной» и «привязать Киев к евроатлантическим структурам и сделать послушным исполнителем чужой воли».

В последнее время Киев стал уделять больше внимания «крымскому вопросу». Недавно на Украине анонсировали запуск «Крымской платформы» – международной площадки для обсуждения дальнейших шагов по возвращению, как говорил президент страны Владимир Зеленский, «вырванного сердца Украины». Прежде всего в Киеве рассчитывают на участие в этом формате Германии, других стран Евросоюза, США и Турции. Ближайший саммит намечен на август.

Тем не менее попытки Украины привлечь внимание к своей позиции по Крыму выглядят откровенным политиканством, считает немецкий политолог Александр Рар. «У Берлина действительно был, есть и будет моральный долг перед теми, кто пострадал от нападения Гитлера. Но спекулировать на этой теме через столько лет, а также протягивать руку и вытаскивать из Германии деньги – это уже просто неэтично», – считает собеседник.

«К тому же Украина и так получила немало подарков и от СССР, и от Германии в виде кредитов и инвестиций. Потому, можно сказать, свой долг Украине Берлин уже выплатил», – добавил политолог.

Эксперт также упомянул и о моральном долге Германии перед Россией за объединение ФРГ и ГДР в 1990 году. «В Германии многие были благодарны Горбачеву за объединение территории и Ельцину за быстрый вывод войск из Восточной Европы. Но это было раньше. Сейчас у молодого поколения граждан и политиков таких мыслей больше нет – наоборот, считается, что такое решение было абсолютно справедливым, ведь Германия была разделена и оккупирована, и она по праву получила свою независимость. По-хорошему, Германия должна оставаться благодарной за это», – уверен Рар.

В то же время председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер отмечает, что у Германии действительно есть моральные долги перед Украиной, но по своему содержанию они серьезно отличаются от того, что озвучил посол Мельник.

«Во-первых, Германия до сих пор пожинает плоды своего отказа добиться выполнения соглашения об урегулировании украинского кризиса, которое было подписано 21 февраля 2014 года между оппозицией и президентом Виктором Януковичем. Причем это соглашение было подписано в присутствии тогдашнего главы МИД ФРГ, а ныне действующего президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Но итоговая позиция Берлина и его потворство радикальным националистам способствовали государственному перевороту, который произошел в Киеве», – напомнила собеседница.

«Во-вторых, Германии была отведена особая роль в реализации Минских соглашений с помощью так называемой формулы Штайнмайера. Да, сегодня Берлин занимает наиболее адекватную позицию в этом вопросе, но у Германии слишком мало рычагов воздействия на украинское правительство из-за его ориентации на Вашингтон. Хотя очевидно, что Германия напрямую заинтересована в мире на территории Украины», – продолжила эксперт.

В свою очередь депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал статью украинского посла «маразмом». «Заявление Мельника недостойно не только уровня посла и политика, но и любого человека. Ну как можно связать две этих вещи в таком контексте?» – подчеркнул Гердт.

Он согласен с Раром в том, что «у Германии есть моральный долг перед Россией, которая во времена СССР дала добро на объединение ГДР и ФРГ безо всяких условий, несмотря на скептическое отношение Великобритании и США». «Почему бы Германии не вернуть этот долг, приложив все усилия для мирного воссоединения всех, кто говорит по-русски, пишет по-русски и считает себя русским? Я считаю, что это закономерная постановка вопроса и он гораздо более обоснован, чем этот маразм посла Украины Мельника», – резюмировал Гердт.