 

Пьяного депутата поймали за рулем на Урале

18.03.2021, 10:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В городе Сухой Лог в Свердловской области инспекторы ГИБДД задержали за рулем машины пьяного 44-летнего депутата местной думы Владимира Возженникова. Народный избранник приехал в винно-водочный магазин, сообщили СМИ.

Как сообщили «URA.RU» в администрации Сухого Лога, Возженникова задержали поздно вечером возле магазина «Красное белое» на улице Юбилейной, 30. Депутат приехал за выпивкой за рулем своей машины BMW GT. Кто-то из прохожих обратил внимание на пьяного мужчину, вылезшего из-за руля, и позвонил в полицию. К магазину был направлен экипаж ГИБДД. После задержания Возженников звонил каким-то людям с просьбой о помощи, но за него никто не захотел вступиться.

Руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых подтвердил этот факт.

«В отношении гражданина, о котором идет речь, сотрудники полиции составили административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования. Собранные по данному факту материалы, полиция направила для рассмотрения по существу в мировой суд. Заседание по этому делу состоится через пару дней», – сообщил Горелых.

Ранее сына экс-депутата Госдумы задержали за пьяное вождение.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.11 / Индекс Мосбиржи вырос на открытии торгов

02.07 / Трамп сравнил себя с Одиноким рейнджером из вестернов

29.06 / Вашингтон и Эр-Рияд призвали продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана

11.11 / Украина рискует столкнуться с сильнейшим кризисом из-за пандемии коронавируса – ООН

11.10 / На первом энергоблоке БелАЭС запустили цепную реакцию

01.02 / 31 января на Донбассе боевики девять раз нарушили перемирие – штаб ООС

03.10 / Вирусолог рассказал об особенностях всплесков коронавируса в России

15.01 / Guardian – «имамам сказано молиться» — воды в Стамбуле осталось на полтора месяца

11.12 / Топ-чиновница Гоструда и депутат “Слуги народа” придумывали фейковые доносы на предпринимателей – “Слідство.Інфо”

04.12 / Сервис Google Play Music прекратил работать

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска