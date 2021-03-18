Пьяного депутата поймали за рулем на Урале

В городе Сухой Лог в Свердловской области инспекторы ГИБДД задержали за рулем машины пьяного 44-летнего депутата местной думы Владимира Возженникова. Народный избранник приехал в винно-водочный магазин, сообщили СМИ.

Как сообщили «URA.RU» в администрации Сухого Лога, Возженникова задержали поздно вечером возле магазина «Красное белое» на улице Юбилейной, 30. Депутат приехал за выпивкой за рулем своей машины BMW GT. Кто-то из прохожих обратил внимание на пьяного мужчину, вылезшего из-за руля, и позвонил в полицию. К магазину был направлен экипаж ГИБДД. После задержания Возженников звонил каким-то людям с просьбой о помощи, но за него никто не захотел вступиться.

Руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых подтвердил этот факт.

«В отношении гражданина, о котором идет речь, сотрудники полиции составили административный протокол за отказ от медицинского освидетельствования. Собранные по данному факту материалы, полиция направила для рассмотрения по существу в мировой суд. Заседание по этому делу состоится через пару дней», – сообщил Горелых.

Ранее сына экс-депутата Госдумы задержали за пьяное вождение.