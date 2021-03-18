Эмили Ратажковски поделилась снимками, сделанными во время и сразу после родов

Уже десять дней американская модель Эмили Ратажковски привыкает к своей новой роли мамы. Она целиком и полностью погрузилась в материнство и почти не появляется в социальных сетях, зато пару дней назад папарацци впервые засняли ее в компании мужа Себастьяна на прогулке. В Instagram модель пока более скрытна, чем обычно, и с момента публикации первого ее фото с новорожденным сыном ничем не делилась с подписчиками. Но накануне она выложила коллаж из пленочных снимков, которые были сделаны во время и сразу после родов.

Между схватками и первые моменты со Слаем,

– коротко подписала модель публикацию. По кадрам можно понять, что модель предпочла не домашние роды, как это популярно среди голливудских звезд (так, например, решили родить своих малышей модели Джиджи Хадид и Эльза Хоск), а в больничной палате. Также, вероятно, возлюбленный находился рядом с Эмили во время родов — его руку можно разглядеть на одном из снимков. За 16 часов пост собрал 1 миллион 700 тысяч лайков.

О своей беременности модель объявила с диджитал-обложки Vogue в октябре прошлого года. С тех пор она не только не прекратила документировать каждый новый месяц беременности, но делала это с присущей ей максимальной откровенностью — в течение всего срока она устроила несколько обнаженных фотосессий.

Кстати, в интервью Vogue модель говорила, что они с мужем не хотят заранее узнавать пол ребенка, да и после рождения не будут относить малыша к тому или иному полу:

Когда муж и я делились с нашими друзьями этой новостью, первым вопросом после поздравлений обычно был “Вы уже знаете пол малыша?” А мы отвечали, что не будем знать пол нашего ребенка до его 18-летия – пока он сам нам его не определит. Все смеются над этим, но в наших словах есть истина. Мы ведь действительно не знаем, кто растет в моем животе. Кем будет этот человек? Как он изменит нашу жизнь? Я хочу быть родителем, который позволит своему ребенку показать себя таким, какой он есть. Но хотя я и надеюсь, что мой ребенок сможет определить свое место в мире, я в то же время понимаю, что он, несмотря ни на что, столкнется с ограничениями по полу, прежде чем сможет говорить или, черт возьми, даже родиться.

Эмили Ратажковски с мужем

Напомним, с отцом будущего ребенка — продюсером Себастьяном Бир-Макклардом — Эмили впервые была замечена в декабре 2017 года на баскетбольном матче в Нью-Йорке. Спутник модели не был идентифицирован фотографами, а поведение пары на публике трактовалось не иначе как дружеское. Но уже в 2018 году ее поклонники и СМИ, мягко говоря, были шокированы сообщением о состоявшейся свадьбе: Эмили вышла замуж не за своего бойфренда Джеффа Магида, с которым встречалась три года и о котором было всем известно, а за Себастьяна. Бракосочетание прошло тихо, безу шума: пара расписалась в мэрии Нью-Йорка. От комментариев относительно расставания с Джеффом она отказалась.

Про избранника модели известно немного: в его портфолио всего несколько фильмов — “Хорошее время” (2017) с Робертом Паттинсоном в главной роли, Бог знает что (2014) и Натюрморт (2006). Последняя на сегодняшний день его картина “Неограненные алмазы” (2019) с Адамом Сэндлером в главной роли получила, в основном, положительные отзывы критиков.