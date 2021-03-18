В Афганистане потерпел крушение военный вертолет, погибли девять человек

18 марта в районе города Бехсуд примерно в 100 км от столицы Афганистана Кабула потерпел крушение военный вертолет Ми-17. Об этом со ссылкой на министерство обороны страны сообщил телеканал TOLOnews.

Жертвами авиакатастрофы стали девять человек, среди которых пилот и пять сотрудников сил безопасности.

В минобороны рассказали, что причины инцидента расследуются.

Источники TOLOnews утверждают, что Ми-17 был сбит при посадке боевиками, когда военные на четырех армейских вертолетах доставляли в Бехсуд спецназовцев, оборудование и продукты питания. Телеканал подчеркивает, что такая информация официально пока не подтверждена.

Ми-17 – экспортная модификация российского (советского) вертолета Ми-8.

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