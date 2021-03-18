СБУ заблокировала два канала незаконной миграции иностранцев в страну

В Луганской и Закарпатской областях Служба безопасности Украины заблокировала два канала нелегальной миграции в страну. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, среди иностранцев, в частности, были выходцы из стран “с повышенной террористической угрозой”. В Луганской области пресекли деятельность межрегиональной группировки, которая организовала незаконную легализацию иностранных граждан в Украине, говорится в сообщении.

По данным предварительного расследования СБУ, в состав группы входили несколько граждан Украины.

“Злоумышленники организовали противоправный механизм легализации в Украине выходцев из стран Ближнего Востока. Для этого они изготавливали зарубежным заказчикам поддельные документы, которые иностранцы использовали, в частности, для поступления в украинские вузы. Своих клиентов дельцы подыскивали через личные связи, а также на специализированных интернет-форумах. Оплату за “услуги” они получали наличными или через банковские карточные счета”, – уточнили в спецслужбе.

Во время обысков по адресам проживания организатора группировки в Северодонецке, а также в подпольной лаборатории в Харькове правоохранители обнаружили оборудование для изготовления фальшивых документов, много поддельных паспортов, 90 печатей и штампов фиктивных структур, банковские карточки, наличные, вероятно, полученные преступным путем.

В СБУ добавили, что проверяют вероятную причастность иностранцев к деятельности международных террористических организаций.

В ведомстве рассказали, что в Закарпатской области заблокировали канал незаконной миграции иностранцев через государственную границу Украины в Евросоюз. Правоохранители задержали организатора “трафика” на попытке незаконной переправки трех нелегалов из страны Центральной Азии.

По предварительным данным следствия, противоправную деятельность организовал гражданин одной из стран Южного Кавказа. Он обещал “клиентам” обеспечить переход через госграницу Украины в ЕС вне установленных пунктов пропуска.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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Фото: ssu.gov.ua



Фото: ssu.gov.ua



Фото: ssu.gov.ua



Фото: ssu.gov.ua



Фото: ssu.gov.ua



Фото: ssu.gov.ua



Фото: ssu.gov.ua



Фото: ssu.gov.ua

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