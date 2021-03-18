 

“Девочки рулят”. Никитюк и Астафьева снялись в клипе NK с использованием образов Pussy Riot. Видео

18.03.2021, 10:10, Новости дня
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Видео: NKofficial / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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