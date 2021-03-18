В российском Нижневартовске медведь на улице гнался за мужчиной и попал под автобус. Видео
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Мужчина, за которым медведь гнался, до этого снимал его на телефон. В администрации Нижневартовска агентству сообщили, что медведь жив. Среди горожан также нет пострадавших. Сейчас решается вопрос, что делать с животным дальше. По предварительным данным, зверь сбежал из гостиницы, где содержался в клетке. Всего там находилось два медведя.
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Видео Ирина Крючкова / YouTube
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