 

В российском Нижневартовске медведь на улице гнался за мужчиной и попал под автобус. Видео

18.03.2021, 10:10, Новости дня
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Мужчина, за которым медведь гнался, до этого снимал его на телефон. В администрации Нижневартовска агентству сообщили, что медведь жив. Среди горожан также нет пострадавших. Сейчас решается вопрос, что делать с животным дальше. По предварительным данным, зверь сбежал из гостиницы, где содержался в клетке. Всего там находилось два медведя.

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Видео Ирина Крючкова / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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