В российском Нижневартовске медведь на улице гнался за мужчиной и попал под автобус. Видео

Мужчина, за которым медведь гнался, до этого снимал его на телефон. В администрации Нижневартовска агентству сообщили, что медведь жив. Среди горожан также нет пострадавших. Сейчас решается вопрос, что делать с животным дальше. По предварительным данным, зверь сбежал из гостиницы, где содержался в клетке. Всего там находилось два медведя.

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Видео Ирина Крючкова / YouTube

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