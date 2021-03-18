Подозреваемый в убийстве семилетней девочки в Херсонской области сознался в преступлении – полиция

Подозреваемый в убийстве семилетней жительницы поселка Счастливое Херсонской области Марии Борисовой сознался в преступлении. Об этом глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил 18 марта в Facebook.

“Он рассказал. Мы сразу были уверены, что взяли именно того. Но он долго отрицал. Опыт общения с людьми в погонах у него есть, ведь за плечами пять лет тюрьмы – это последняя ходка, а их было четыре. Он признался, как тело мертвой семилетней Марии Борисовой засунул в мешок и завязал его каким-то шнуром и поясом”, – написал он.

Глава Нацполиции отметил, что для следствия “его признание важно, но более значимым является вывод ДНК-экспертизы”.

“Биологические образцы, найденные на погибшей девочке, принадлежат задержанному. Это факт”, – объяснил Клименко.

Он утверждает, что “отдельные лица пытаются повлиять на мать девочки, чтобы она публично заявила о том, что не верит в причастность фигуранта и обвинила другого человека”.

“Таким образом набивать себе рейтинги и так цинично использовать горе людей ради хайпа – это вещи вне моего понимания. Подозреваемый остается под стражей. Полиция собирает и надлежащим образом оформляет доказательную базу. И никакие манипуляции не помешают – мы действуем по закону и по совести. За этот ужасный поступок он должен ответить”, – заявил Клименко.

Он также разместил видео части допроса подозреваемого, который отвечает на вопросы, какие предметы использовались в ходе преступления.

https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/131741318954182

Мария Борисова пропала вечером 7 марта, ее поиски продолжались до 11 марта, когда в недостроенном сарае в одном из домовладений нашли тело девочки. В полиции выяснили, что ее задушили и изнасиловали.

Уголовное производство, которое изначально было открыто по факту исчезновения ребенка, сейчас квалифицируют по ч. 4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшего 14 лет) и п. 2, п. 10 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, сопряженное с изнасилованием) Уголовного кодекса Украины.

14 марта представитель Офиса генпрокурора Украины Юлия Усенко рассказала, что подозреваемому 52 года, его арестовали. По ее словам, на вероятного убийцу вышли через два дня после обнаружения тела девочки. Позже информацию о возрасте задержанного Усенко убрала. По данным полиции, ему 62 года.

Правоохранители рассказывали, что когда они пришли домой к злоумышленнику, он пытался совершить суицид.

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