 

В Австралии ученым удалось создать первую модель эмбриона человека из клеток кожи

18.03.2021, 10:08, Разное
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Международная группа ученых впервые вырастила эмбрион человека, воспользовавшись для этого клетками кожи. Созданная модель проявляла признаки жизни в течение 10-11 дней, после чего она погибала.
Выращиванием первой модели эмбриона человека занимался коллектив ученых из австралийского Университета Монаша в Мельбурне. Из клеток кожи они получили трехмерные структуры, внешне напоминавшие человеческий эмбрион, находящийся на ранней стадии развития.

Ранее подобные эксперименты были ограничены моральными и этическими соображениями, но теперь исследователи намерены продолжать исследования в этом направлении. Изучение искусственно выращенных эмбрионов позволит более подробно исследовать первые этапы внутриутробного развития, а также установить причины, приводящие к бесплодию или выкидышам в первые два месяца беременности, отметил Хосе Поло.

Источник: pcr.news



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