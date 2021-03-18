В Австралии ученым удалось создать первую модель эмбриона человека из клеток кожи

Международная группа ученых впервые вырастила эмбрион человека, воспользовавшись для этого клетками кожи. Созданная модель проявляла признаки жизни в течение 10-11 дней, после чего она погибала.

Выращиванием первой модели эмбриона человека занимался коллектив ученых из австралийского Университета Монаша в Мельбурне. Из клеток кожи они получили трехмерные структуры, внешне напоминавшие человеческий эмбрион, находящийся на ранней стадии развития.

Ранее подобные эксперименты были ограничены моральными и этическими соображениями, но теперь исследователи намерены продолжать исследования в этом направлении. Изучение искусственно выращенных эмбрионов позволит более подробно исследовать первые этапы внутриутробного развития, а также установить причины, приводящие к бесплодию или выкидышам в первые два месяца беременности, отметил Хосе Поло.

Источник: pcr.news