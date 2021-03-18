 

Байден докатился до оскорблений Путина от бессильной злобы – профессор Матвейчев

18.03.2021, 10:04, Разное
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Президент Соединенных Штатов сделал ряд громких заявлений во время недавнего интервью. Глава Белого дома обвинил Россию в попытках вмешаться в ход выборов и назвал коллегу Владимира Путина “убийцей”. Джо Байден подчеркнул, что Москва расплатится за свои преступления.

Интервью политика прокомментировал профессор Олег Матвейчев. Он считает, что такой выпад не красит Америку. По его словам, Байден докатился от оскорблений в адрес Путина “от бессильной злобы”. Вашингтон угрожает Москве санкциями, но на самом деле сделать ничего не может.

“Получается, что мы идем вперед, а они просто злобствуют”, – сказал Матвейчев.

При этом эксперт отметил, что оскорбительные слова Байдена возникли случайно. Американский лидер просто отвечал на провокационные вопросы журналиста. Профессор добавил, что в поведении демократа не раз замечали странности. За плохую память и сбивчивую речь президент получил прозвище Джо Деменцио.

“Это человек, находящийся в старческом маразме”, – заключил эксперт.

Ранее “Дни.ру” написали о конфузе, который произошел во время выступления Джо Байдена. Американский лидер забыл имя министра обороны и название Пентагона. Примечательно, что Ллойд Остин (глава ведомства) стоял рядом с ним. Видеозапись случившегося Вы можете посмотреть здесь.



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