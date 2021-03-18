Ученые сравнили эффективность остеопатии и массажа в лечении боли в пояснице

Группа пациентов была выбрана неслучайно, так как сторонники остеопатии часто рекомендуют данный метод именно при болях в спине.

В исследовании приняли участие около 400 мужчин и женщин в возрасте 50-55 лет. Каждый из них сообщал о хронических болях в пояснице в течение минимум полугода. Добровольцев случайным образом распределили на две группы, одна из которых в течение году получала остеопатическое манипулятивное лечение, а контрольная группа — массаж, имитирующий сеанс остеопатии. Участники из контрольной группы не знали, что получают фиктивную терапию.

Первичной конечной точкой исследования было снижение ограничения физической активности, характерной для болей в нижней части спины. Авторы исследования измеряли результаты с помощью Квебекского индекса инвалидности с диапазоном от 0 до 100 баллов. Средний балл в группе остеопатии составил 31,5 и спустя три месяца снизился до 25,3, в контрольной группе — 27,2 балла и 26,1 балла по окончании наблюдательного периода.

Спустя 12 месяцев средняя разница в восстановлении физической активности между группой остеопатии и «плацебо» составила -1,0 и -2,0 баллов соответственно. По другим показателям статистически значимых различий не оказалось.

Во время наблюдательного периода было выявлено четыре нежелательных реакции у добровольцев, получающих остеопатические процедуры, однако после проверки выяснилось, что ни одна из них не была связана с терапией.

– В нашем исследовании остеопатическое манипулятивное лечение имело небольшой эффект в снижении ограничения активности для пациентов с неспефицичными или хроническими болями в пояснице. Однако клиническая значимость этого эффекта сомнительна, — заключили авторы исследования.