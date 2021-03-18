 

Genshin Impact подарит российским игрокам бесплатных героев за информацию о военных базах в Восточной Сибири

18.03.2021, 9:51, Разное
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В популярной китайской многопользовательской игре Genshin Impact начался специальный ивент для российских игроков, приуроченный к году российско-китайской дружбы. Во время мероприятия будут раздаваться легендарные герои и внутриигровая валюта.

Для получения пятизвёздочных персонажей российским игрокам понадобится пройти небольшой квест, где нужно отметить на карте Восточной Сибири координаты военных баз и закрытых городков, а за прикрепления фотографий с места размещения баллистических ракет разработчик бесплатно отправит пользователю сувенирный нефритовый стержень и женскую накладку на голову в форме кошачьих ушей.

На сайте Genshin Impact уже появились комментарии российских игроков довольных новым ивентом.

“Китайцы уметь игра делать, задания выполнено и получить кошкодевочка бесплатно. Спасибо верховному геймдизайнеру Mihoyo железная клавиатура, ясный ум”, — написал Иван из города Новосибирск.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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