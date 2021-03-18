 

Мужчина расчленил сына топором под Екатеринбургом

18.03.2021, 9:40, Новости дня
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Житель Екатеринбурга убил сына и расчленил его тело, а потом помогал силовикам в поисках якобы пропавшего молодого человека. В отношении него сотрудники следственного управления СК по Свердловской области возбудили дело по статье УК РФ «Убийство», сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел утром 10 марта в районе 31-м км трассы Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. Обвиняемый нанес несколько ударов по голове своему сыну, в результате чего пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму. Для сокрытия следов убийства отец расчленил тело топором и спрятал останки на этом же участке леса, присыпав снегом, сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Тело было обнаружено 13 марта местным егерем. Сам обвиняемый с заявлением о пропаже сына в полицию не обращался и сделал это только после того, как о пропавшем брате забеспокоилась его сестра. После организации розыскных мероприятий отец активно помогал поисковым группам. Но в ходе следствия были найдены доказательства его причастности к убийству.

Начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что сыщики уголовного розыска ГУ МВД совместно с коллегами из ОВД Верхней Пышмы выявили и изобличили подозреваемого. «Останки разыскиваемого человека были обнаружены недалеко от озера Вашты. Задержанным оказался житель Верхней Пышмы, ранее судимый за незаконную рубку леса – так называемый «черный лесоруб». Первоначально подозреваемый, а ныне уже обвиняемый, намеревался ввести оперуполномоченных в заблуждение, сообщив им вымышленную версию случившегося», – отметил полковник Горелых.

Пресс-служба областного управления СКР сообщила, что сейчас выясняется причина убийства. «Допрашиваются свидетели, назначен комплекс необходимых экспертиз. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее мужчину заподозрили в убийстве и расчленении женщины в Ленобласти.



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