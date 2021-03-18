Минюст продлил мораторий для НКО на отчетность об иностранных пожертвованиях

Министерство юстиции выступило с предложением продлить до 15 июля мораторий на отчетность НКО об иностранном финансировании их жертвователей, в Общественной палате поддержали эту позицию.

В Минюсте 17 марта состоялось рабочее совещание, посвященное вопросам предоставления некоммерческими организациями отчетов о своей деятельности за 2020 год. В частности, министерство предложило продлить мораторий для НКО на отчетность об иностранном финансировании их жертвователей до 15 июля 2021 года, говорится в сообщении на сайте ОП.

Министр юстиции Константин Чуйченко выразил уверенность в необходимости реализации сбалансированного подхода, который не повлечет за собой негативных последствий для деятельности и репутации добросовестных НКО, но при этом обеспечит соблюдение требований российского законодательства. «Для того, чтобы помочь организациям некоммерческого сектора наладить работу в условиях изменившегося законодательства, Минюст РФ планирует продлить мораторий на отчетность НКО об иностранном финансировании их жертвователей на 3 месяца», – подчеркнул Чуйченко, слова которого приводятся на сайте ведомства.

В январе Общественная палата обратилась к Чуйченко с просьбой о продлении моратория на предоставление отчета некоммерческих организаций, финансируемых российскими источниками, которые имеют зарубежное финансирование.

«Мы рады тому, что Минюст поддержал позицию Общественной палаты РФ и предложил продлить мораторий для НКО на предоставление отчетности об иностранном финансировании до 15 июля 2021 года. За это время нам совместными усилиями предстоит разработать понятный алгоритм отчетности об объемах и целях расходования средств, полученных от жертвователей, у которых могут быть иностранные источники», – прокомментировала секретарь ОП Лидия Михеева, добавив, что «эти процедуры должны учитывать интересы и защищать репутацию добросовестных НКО при исполнении требований законодательства».

По словам Михеевой, ОП готова принять активное участие в разработке методических рекомендаций по заполнению форм отчетности в составе специальной рабочей группы, а также предлагает провести совместно с Минюстом экспертное обсуждение этих рекомендаций при участии НКО на площадке Общественной палаты.

Елена Тополева-Солдунова, председатель Комиссии ОП по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО, принимавшая участие в рабочем совещании Минюста, отметила: «Я очень рада, что наконец-то мы достигли взаимопонимания, и в Минюсте поняли нашу озабоченность: НКО хотят максимально добросовестно отчитаться, выполнить те обязательства, которые у них есть перед законом, но, к сожалению, существующие формы отчетности не позволяют это сделать. Минюст заверил нас, что готов изменить подходы к этому виду отчетности: конкретно каким образом НКО будут ее заполнять, установит рабочая группа при Минюсте».

Общественница приветствовала, что Минюст исходит из принципа добросовестности НКО: «Как заявили представители министерства, если НКО сама не может получить данные, есть ли у нее иностранные средства российских доноров, то эту информацию они и не будут указывать в этих формах, а если вдруг Минюсту такая информация потребуется, то у него есть возможности запросить ее самостоятельно. Все это было заявлено на встрече».

Предложение Минюста о продлении моратория на отчетность НКО об иностранном финансировании жертвователей поддержал и глава комиссии ОП по вопросам благотворительности, председатель правления фонда «Круг добра» Александр Ткаченко. «На встрече договорились о главном: срок предоставления отчетности перенесут на три месяца – с 15 апреля на 15 июля. Этого времени должно хватить, чтобы совместно договориться: Минюст РФ предложил сформировать рабочую группу для разработки методических рекомендаций по предоставлению отчетности», –отметил он.

«Но уже сейчас договорились о том, что в основу рекомендаций будет заложен “принцип презумпции законности и добросовестности некоммерческих организаций и их контрагентов”. Это означает, что в период формирования правоприменительной практики ведомство будет находиться в максимально возможном диалоге с некоммерческим сектором, исходить из того, что на НКО, и так занятые важной для общества и сложной социальной работой, не нужно возлагать чрезмерную ответственность и нагрузку», – сказал Ткаченко.