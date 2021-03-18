Названо время первого в 2021 году пуска с Восточного

Запуск 36 британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Восточный планируется в 5.47 утра по московскому времени 25 марта, сообщил представитель пресс-службы Роскосмоса.

«Пуск запланирован на 25 марта в 5.47 мск (11.47 по местному времени)», – сообщил источник РИА «Новости».

Ранее в четверг якутских кочевников предупредили о возможном падении части ракеты после пуска с Восточного.