 

Названо время первого в 2021 году пуска с Восточного

18.03.2021, 9:40, Новости дня
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Запуск 36 британских спутников связи OneWeb ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Восточный планируется в 5.47 утра по московскому времени 25 марта, сообщил представитель пресс-службы Роскосмоса.

«Пуск запланирован на 25 марта в 5.47 мск (11.47 по местному времени)», – сообщил источник РИА «Новости».

Ранее в четверг якутских кочевников предупредили о возможном падении части ракеты после пуска с Восточного.



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