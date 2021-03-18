Белый дом объяснил слова Байдена о Путине сбоем в работе телесуфлера

Белый дом прокомментировал резонансное высказывание президента США Джо Байдена о российском президенте Владимире Путине. Американский лидер ответил утвердительно на вопрос журналиста, считает ли он Владимира Путина убийцей. В Белом доме пояснили, что из-за ошибки в работе телесуфлера президент Байден отвечал совсем на другой вопрос.

«Президент Байден не очень молод и возраст дает о себе знать. В связи с этим вопросы для интервью, как и ответы, согласовываются заранее. Насколько мне известно, это обычная практика, которая распространена также в России и Белоруссии. У президента не очень хорошее зрение и он иногда забывает отдельные слова, поэтому все вопросы вместе с ответами выводятся на экран телесуфлера. Вы помните ответ президента на вопрос о Путине? Он сказал: «Ммм, да». Он ответил неуверенно. Эта неуверенность была вызвана тем, что из-за технического сбоя на экране появился совсем другой вопрос и ответ на него. Президент ориентировался на них. На самом деле президент Байден отвечал на вопрос о целесообразности использования ГМО в пищевой промышленности», — заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Причину технического сбоя в работе телесуфлера выясняет Агентство национальной безопасности. По предварительной версии к инциденту могут быть причастны украинские хакеры.

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