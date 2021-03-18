Арестович прогнозирует войну “всех против всех”

Мир ждет война “всех против всех”. Такое мнение 17 марта в эфире телеканала “Украина 24” выразил спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович.

“Сейчас мы живем в мире, когда информационное событие может весить больше, чем событие на фронте. Мне кажется, мир пришел в движение, и мы будем иметь дело с войной всех против всех, в серых зонах, по крайней мере, до 2035 года. И Украина как страна, которая находится на переломе геополитических плит, на переломе эпох, не пройдет мимо этого”, – сказал он.

По словам спикера украинской делегации в ТКГ, “это не первая украинско-российская война и, к сожалению, не последняя”.

“Есть потенциальные конфликты и вне этого конфликта. […] Перед нами стоит стратегическая задача: сделаться настолько сильными, чтобы потенциальный агрессор понимал, что воевать с Украиной дорого, чтобы военные сценарии не рассматривались, и они действовали информационным, дипломатическим, экономическим путем”, – считает Арестович.

Он подчеркнул, что это “также опасно, но это не военный конфликт”.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

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