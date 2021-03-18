В Украине за сутки выявили наибольшее с декабря 2020 года число больных COVID-19

В Украине за последние сутки подтвердили 15 053 случая коронавирусной инфекции. Об этом 18 марта в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

“15 053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 18 марта 2021 года. В частности, заболели 744 ребенка и 425 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 4376 человек, летальных случаев – 267, выздоровело 6514 человек”, – написал он.

Сутками ранее в стране выявили 11 833 случая COVID-19 и зафиксировали 289 смертей.

Такое большое число новых больных фиксировалось последний раз 3 декабря 2020 года – 15 131.

17 марта в Украине провели 118 780 тестирований на коронавирус, из которых 53 039 – методом ПЦР.

Больше всего новых больных обнаружили в Житомирской области (1398) и Киеве (1092).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 504 076 случаев коронавирусной инфекции, скончались 29 253 пациента, выздоровело 1 244 190 человек.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/893720974504232

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

—