Стороны конфликта на Донбассе стали чаще угрожать силовым сценарием – ОБСЕ

В информационном пространстве участились сообщения о взаимных обвинениях по готовности сторон к силовому решению конфликта на Донбассе. Об этом заявила спецпредставитель действующего главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау после онлайн-заседания ТКГ 17 марта. Ее слова цитирует пресс-служба ОБСЕ.

Такие угрозы отрицательно сказываются на деятельности ТКГ, полагает Грау. В тоже время с ноября прошлого года наблюдается постепенное увеличение количества нарушений режима тишины. Это негативно влияет на население в зоне конфликта, констатировала спецпредставитель.

“Всем участникам конфликта необходимо воздержаться от любых действий и заявлений, которые могли бы быть восприняты как провокационные или ведущие к росту напряженности”, – сказала Грау.

По словам дипломата, приверженность режиму прекращения огня в зоне конфликта и дополнительным мерам по его усилению в целом сохраняется.

“Число нарушений режима прекращения огня продолжает оставаться значительно ниже среднего уровня чем в 2020 году, до вступления в силу дополнительных мер”, – отметила она.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

По информации Главного управления разведки Миноброоны Украины, командование ВС РФ усиливает напряженность на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Так, 16 марта соединения и части первого и второго армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск привели в высшую степень боевой готовности.

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