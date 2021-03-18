Президента ФИФА призвали отреагировать на присвоение стадиону в Тернополе имени Шухевича

Международная правозащитная организация “Центр Симона Визенталя” призвала президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отреагировать на решение горсовета Тернополя о присвоении стадиону имени главнокомандующего УПА Романа Шухевича. Об этом 17 марта сообщили в пресс-службе неправительственной организации.

“Мы ожидаем, что вы будете настаивать на том, чтобы Украинская ассоциация футбола (УАФ) отказала в проведении матчей на стадионе, пока его не переименуют в духе устава ФИФА”, – говорится в обращении.

Президента ФИФА также призвали вынести этот вопрос на обсуждение во время запланированного на май этого года Конгресса ФИФА.

В организации подчеркнули, что ФИФА “не должна ассоциироваться с использованием футбола на службе ненависти”.

“Центр Симона Визенталя” – неправительственная организация, деятельность которой направлена на защиту прав человека, борьбу с терроризмом, антисемитизмом, а также на изучение Холокоста. Центр основан в Лос-Анджелесе (США) в 1977 году. Отделения “Центра Симона Визенталя” работают в Нью-Йорке, Майами, Торонто, Иерусалиме, Париже и Буэнос-Айресе.

На сессии Тернопольского городского совета 5 марта приняли решение о присвоении названия городскому стадиону, теперь он будет называться “Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича”.

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион 9 марта на своей странице в Facebook потребовал отменить решение о переименовании стадиона заявив, что страна “решительно осуждает решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного гауптмана 201-го батальона шуцманшафта Шухевича”.

В мэрии Тернополя, цитируя мэра Тернополя Сергея Надала, отметили, что главнокомандующий Украинской повстанческой армией был “не только образцовым командиром, но и хорошим спортсменом и лидером во многих видах спорта”.

Институт национальной памяти Польши выразил протест в связи с присвоением стадиону в Тернополе имени Шухевича, которого обвинили в “геноциде польского населения”.

В 2015 году парламент Украины одобрил закон о правовом статусе и чествовании памяти участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке. УПА признали организацией, которая боролась за украинскую государственность.

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