«Пожизненная блокировка»: Поклонники Аллы Пугачевой объявили войну хейтерам

Поклонники творчества российской певицы Аллы Пугачевой решили объявить войну всем ее хейтерам. Теперь за любые гневные комментарии на фанатских страницах, посвященных Примадонне, критиков будут пожизненно блокировать.

В Сети большое количество пользователей организовывают собственные фанатские ресурсы, основной тематикой которых становится контент об определенной личности. В данном случае речь идет об Алле Пугачевой. Владелец фан-страницы столкнулся с наплывом хейтеров, но устав от их нападок, он решил просто пожизненно банить их. К аналогичным действиям он призвал всех остальных поклонников Примадонны.

Создатель фан-страницы Аллы Пугачевой отметил, что для блокировки достаточно хотя бы раз оскорбить певицу, членов ее семьи, друзей или коллег, а также подписчиков. Стоит отметить, что у Аллы Пугачевой есть собственные профили в социальных сетях. В них она публикует фотоснимки с родными и близкими или видеоролики, запечатлевшие эпизоды из ее повседневной жизни.

Источник: teleprogramma.pro