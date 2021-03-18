 

«Пожизненная блокировка»: Поклонники Аллы Пугачевой объявили войну хейтерам

18.03.2021, 9:18, Разное
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Поклонники творчества российской певицы Аллы Пугачевой решили объявить войну всем ее хейтерам. Теперь за любые гневные комментарии на фанатских страницах, посвященных Примадонне, критиков будут пожизненно блокировать.
В Сети большое количество пользователей организовывают собственные фанатские ресурсы, основной тематикой которых становится контент об определенной личности. В данном случае речь идет об Алле Пугачевой. Владелец фан-страницы столкнулся с наплывом хейтеров, но устав от их нападок, он решил просто пожизненно банить их. К аналогичным действиям он призвал всех остальных поклонников Примадонны.

Создатель фан-страницы Аллы Пугачевой отметил, что для блокировки достаточно хотя бы раз оскорбить певицу, членов ее семьи, друзей или коллег, а также подписчиков. Стоит отметить, что у Аллы Пугачевой есть собственные профили в социальных сетях. В них она публикует фотоснимки с родными и близкими или видеоролики, запечатлевшие эпизоды из ее повседневной жизни.

Источник: teleprogramma.pro



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