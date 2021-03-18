 

Депутат Слуцкий поможет «скопинскому маньяку» освоиться в Госдуме

18.03.2021, 9:11, Разное
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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пообещал помочь Виктору Мохову, более известному как «скопинский маньяк», адаптироваться в Государственной думе, если он будет избран на сентябрьских выборах.

Мохова на думские выборы выдвигает местный комитет «Единой России» города Скопин Рязанской области. Мохов является самым известным жителем города в его истории и партия возлагает на него большие надежды. Возможно, он даже войдёт в первую тройку регионального списка правящей партии, что на сто процентов гарантирует ему депутатский мандат. Поддержка же Слуцкого обеспечит ему место в престижном комитете по международным делам.

Виктор Мохов прославился после того, как в 2005 году был осуждён за похищение двух школьниц, которых он в течение трёх с половиной лет избивал и насиловал. В феврале он вышел на свободу, сразу став медийной фигурой. Депутат Слуцкий, в свою очередь, прославился неоднократными приставаниями к женщинам в Госдуме, однако сумел избежать каких-либо последствий.

– Поначалу в Думе тяжело. Когда ты начинающий депутат, тобой помыкают старшие. Но я Виктору помогу, вместе веселее будет. Здесь такие зайчутки стадами ходят, есть, где разгуляться. Вместе будем охотиться! Он, конечно, в возрасте уже, но, говорят, мужик весёлый, – сказал Слуцкий в интервью Парламентской газете.

Выборы в Госдуму состоятся 19 сентября 2021 года. Виктор Мохов пока не решил, пойдёт ли он по партийному списку «Единой России» или по одномандатному округу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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