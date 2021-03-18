САУ «Малка» применили на максимальную дальность на учениях в Амурской области

На полигоне Трехречье в Амурской области подразделение самоходных артиллерийских установок большой мощности «Малка» Восточного военного округа в ходе тактического учения выполнили стрельбы на максимальную дальность по координатам, полученным от беспилотного летательного аппарата, сообщили в Минобороны.

По замыслу учения на удалении около 50 километров условный противник проводил мероприятия подготовки к наступлению на позиции наших войск. Для срыва наступательного замысла, командованием было принято решение задействовать дальнобойные орудия «Малка» в связке с беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10».

«Комплекс БпЛА передал точные координаты выявленных объектов в режиме реального времени на огневую позицию. Расчеты ввели поправки и залпом нескольких орудий поразили командный пункт и скопление техники. Далее орудия перешли на одиночный огонь, точечно уничтожая уцелевшие разведанные цели», – передает официальный сайт Минобороны.

Там добавили, что применение комплекса БпЛА с дальнобойной системой «Малка» значительно расширил ее потенциал. Появилась возможность использования мощных снарядов на дальних расстояниях с результативностью высокоточного оружия.

Стрельбы проведены в рамках полевого выхода ракетных войск и артиллерии общевойсковой армии ВВО. К нему привлечено более 2 тыс. военнослужащих объединения.

Напомним, в ноябре для пушки «Малка» решили разработать боеприпасы нового поколения.