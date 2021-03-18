Саакашвили назвал «аморальными идиотами» экс-посла США в Грузии и депутатов Европарламента

Экс-президент Грузии, ныне – глава украинского исполкома реформ Михаил Саакашвили оскорбил западных политиков, которые советуют ему не вмешиваться во внутренние дела родины, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

«Мое имя знают все в мире. Все могут лаять на солнце, но караван продолжает идти во имя спасения Грузии. И вообще, меня не интересует чье-либо мнение, меня интересует только мнение народа Грузии. Все те, кто говорят, что Саакашвили нужно отстранить от власти и влияния, являются аморальными идиотами», – сказал он в эфире телеканала «Пирвели», отвечая на вопрос о предложениях бывшего посла США в Грузии Яна Келли и депутатов Европарламента, согласно которым экс-президенту Грузии не следует вмешиваться в ее внутриполитическую повестку.

Ранее депутат Европарламента из Германии Виола фон Крамон-Таубадель призвала экс-президента Грузии уйти из политики, не провоцируя ситуацию на его родине. «Подходы Саакашвили не конструктивные, а только провокационные», – сообщила она. По мнению Виолы фон Крамон-Таубадель, прекратить вмешиваться в грузинскую политику должен и основатель правящей партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр Бидзина Иванишвили, который уже ушел из политики.

С аналогичным заявлением выступил Ян Келли.

Грузинская оппозиция получила на выборах осенью прошлого года 60 мандатов из 150, но большая ее часть бойкотирует парламент, устраивает митинги и демонстрации. К этому ее активно призывает Саакашвили.

Между тем, европейские чиновники решили усадить грузинских политиков за стол переговоров, которые продолжаются уже почти неделю. Руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель также призвал оппозиционеров войти в парламент, подтвердив решение ОБСЕ о том, что выборы были конкурентными и свободными. В ответ оппозиционеры начали оскорблять Жозепа Борреля.