Триумф «красных кхмеров» – гражданская война в Камбодже

Начавшаяся в 1968 году с крестьянского восстания война привела к власти Пол Пота и его «красных кхмеров», установивших в стране кровавую диктатуру.

«Революционер должен быть добр и проявлять сочувствие по отношению к народу; революционер должен всегда использовать добрые слова в беседах с людьми. Эти слова не должны причинять вреда, они должны располагать слушателей к говорящему, звучать вежливо в любых обстоятельствах, нравиться всем и каждому и радовать слушателей». Именно такие люди, по мнению лидеров камбоджийских революционеров во главе с Салот Саром, ещё не ставший всемирно известным Пол Потом, должны были строить новое общество в Камбодже. Эти слова прозвучали на одном из заседаний коммунистической партии в 1970 году, когда началась война коммунистов против проамериканского правительства Лон Нола. Спустя пять лет «красные кхмеры» триумфально войдут в столицу страны, Пномпень, и через некоторое время население Кампучии на деле столкнётся с «добротой» новых правителей.

Кампучия — из колонии в самостоятельное государство



Гражданская война в Камбодже в глобальном плане стала составной частью борьбы коммунистических сил, при поддержке СССР и Китая, за власть в странах бывшего Французского Индокитая. Монархи Кампучии ещё во второй половине 19 века добровольно перешли под протекторат европейцев на фоне затяжного конфликта с Сиамом. За несколько десятилетий колониальная администрация шаг за шагом ограничивала королевскую власть — уже к концу столетия король оставался лишь главой буддистского духовенства.

Тем не менее, уже в начале 20 века французы начинают вводить в Камбодже элементы парламентаризма, что привело к росту политических группировок, в числе которых особое место занимала Коммунистическая партия Индокитая, появившаяся в 30-е годы. Ведя подпольную борьбу против европейских колонизаторов, левые активно агитировали среди рабочих и крестьян Вьетнама и Камбоджи, что приводило к частым стачкам на заводах и железнодорожных путях и восстаниям в деревнях.

Вторая Мировая война и японская оккупация усилило партизанское движение, которое так или иначе было связано с коммунистами. Именно их подрывная деятельность заставила французов, не имевших сил и ресурсов контролировать колонию, начать процесс предоставления Камбодже независимость. Однако европейцы не хотели, чтобы большинство в парламенте заняли левые силы, поэтому они активно продвигали идею вступления страны во Французский союз — аналог британского Содружества, возникшего на бывших колониальных территориях.

Именно в этот момент в стране могла случиться настоящая гражданская война, поскольку коммунисты решительно отвергли предложение французов и начали формировать партизанские силы на территории Таиланда. Лишь политическая воля короля Нородома Сианука, который в 1953 году ввёл в стране чрезвычайное положение и объявил своим подданным о стремлении получить полную независимость от бывшей метрополии, позволила избежать кровопролития. Началась история самостоятельной Камбоджи.

Нородом Сианук: попытки реформ

Мирная жизнь продолжалась недолго — всего 15 лет. За это время Сианук попытался провести в своей стране довольно интересных эксперимент — при фактической монархии он объединил вокруг себя леволиберальные и социал-демократические силы и попытался реализовать программу реформ, призванную стимулировать развитие внутренних капиталов и повысить качество жизни населения. При этом лидер Камбоджи завязал дипломатические отношения как с СССР, так и США, тяготея при этом к коммунистам.

При этом недовольными королём оставались как радикальные левые, некоторые из которых стремились создать подлинное коммунистическое общество и оставались в лесах, так и правые, видевшие главный политический вектор развития страны в опоре на блок западных демократических государств. Конфликт внутри страны усугубился после начала войны во Вьетнаме и прихода американского контингента войск в Индокитай. В 1965 году король Сианук разрывает дипломатические отношения с Соединёнными Штатами и позволяет организовать вьетнамским коммунистам на своих приграничных территориях военные базы, которые активно использовались Вьетконгом и армией Северного Вьетнама.

В то же время, несмотря на поддержку Вьетнама королём, камбоджийские коммунисты активно готовились к выступлению против правительства, активно взаимодействую со своими вьетнамскими товарищами. Более того, в недрах «Партии Трудящихся Кампучии» постепенно шло перераспределение ролей, и на всё более и более видные позиции выдвигался Салот Сар, в 1963 году ставший генсеком организации. Его взгляды на то, каким должен быть лидер страны и по какому пути эту страну следует вести, чётко относились к маоизму и сталинизму — поэтому, несмотря на общие цели с северовьетнамскими товарищами, между ними часто возникали недопонимания и размолвки по идеологическим причинам.

Прелюдией к разразившейся в 1970 году гражданской войне стало крестьянское восстание в провинции Баттамбанг. Именно здесь камбоджийские коммунисты вели наиболее активную пропаганду среди населения, которое прекрасно легло на уже подготовленную почву — люди были недовольны появлением беженцев из Южного Вьетнама, что усугубило проблему малоземелья. В 1967 году партизаны и поддержавшие их крестьяне выступили против правительства и столкнулись с регулярной армией Камбоджи. Однако в то время сила коммунистов была ещё не столь велика, чтобы бороться с центральными властями, поэтому спустя полгода восстание было подавлено. Тем не менее, выступления в Баттамбанге вызвали похожие акции в других частях страны, которые с каждым месяцем разгорались всё с новой и новой силой. Камбоджийская правительственная пресса писала в 1968 году: «…совершенно очевидно, что действия повстанцев хорошо скоординированы, везде они выступают одновременно, атакуют деревни, где, по их сведениям, имеется «симпатизирующее им население»».

Лон Нол — интервенция США

Выступления коммунистов изменили внешнеполитический вектор короля Сианука. Теперь он начал сближение с США и давал неофициальное согласие на бомбардировку территории своей страны — но удары проводились только по объектам армии Северного Вьетнама. Тем не менее, многие правые политики во главе с бывшим премьер-министром страны Лон Нолом уже давно готовили смещение Сианука и разворот Камбоджи в сторону более глубокого сотрудничества с американцами. Государственный переворот произошёл 18 марта 1970 года, после чего новый режим незамедлительно объявил о закрытии северовьетнамских военных баз и прекращении поставок через порт Сиануквиль.

Потеря надёжного до определённого времени тыла заставила вьетнамских коммунистов при поддержке своих кхмерских товарищей начать военные действия против камбоджийских правительственных войск, которые складывались весьма успешно — силы Лон Нола терпели поражение за поражением, из-за чего новоиспечённый лидер Камбоджи был вынужден обратиться за помощью к США. Ричард Никсон не преминул воспользоваться этим обращением — победа коммунистов в Камбодже осложнила бы и без того нелёгкое положение американцев во Вьетнаме.

В конце апреля 1970 года объединённые силы США и Южного Вьетнама вторглись на территорию Камбоджи и начали продвижение вглубь страны, не встречая на своём пути серьёзного сопротивления — все дивизии коммунистов в то время были сосредоточены на сражениях со своими соотечественниками. Несмотря на это, союзники захватили большое количество трофеев на военных базах и стянули на себя часть сил противника, улучшив положение Лон Нола в Пномпене. Однако, под давлением пацифистски настроенной общественности, Никсон был вынужден свернуть операцию в Камбодже и отозвать американские дивизии.

К этому времени противники Лон Нола смогли объединиться и образовать Национальный единый фронт Кампучии, лидером которой стал свергнутый Сианук. В условиях гражданской войны эта инициатива стала лучшим из всех возможных шагов — бывший король хотя бы на время смог договориться со своими политическим противниками, в том числе «красными кхмерами», ориентировавшимися на Китай, и группировкой «Кхмер Румдо», видевшей главную опору в СССР и Северном Вьетнаме.

«Красные кхмеры»: перелом в войне



Лон Нол, пользуясь моральной поддержкой США и присутствием южновьетнамских войск на юге страны, в 1970 и 1971 году попытался склонить чашу весов в свою сторону, организовав операции под кодовым названием «Ченла», результатами которых должно было стать получение контроля над стратегически важной дорогой из Пномпеня в порт Сиануквиль. Однако оба раза акции окончились неудачей. Потратив на эти операции много ресурсов, правительственные войска уже не могли предпринимать активные наступательные действия и конфликт превратился в вялотекущую войну.

Временное затишье на фронте коммунисты использовали на 100 процентов: продолжали агитацию среди крестьян, которые быстро пополняли ряды «красных кхмеров» и «Кхмер Румдо». Помимо этого, в деревнях проходило перераспределение участков в пользу обделённых землевладельцев, что повышало популярность левых сил. Фактически король Сианук оставался лишь номинальным главой сопротивления — на самом деле практически вся армия и партизаны, боровшиеся с Лон Нолом, придерживались коммунистических взглядов разных видов.

Окончательный поворот в многолетнем противостоянии произошёл в 1973 году, в связи с выводом американских войск из Вьетнама. Коммунисты предприняли несколько наступательных операций, по итогу которых выбили правительственные войска из богатых районов страны, и получили контроль над основными линиями коммуникаций. Американцы в последний раз помогли режиму Лон Нола, организовав беспрецедентные бомбардировки позиций сторонников Сианука и коммунистов и отложив падение Пномпеня на два года. Всю первую половину 1973 года военная авиация США нещадно била по коммунистам, пока в августе по решению Конгресса военная операция не была прекращена.

В это же время в стане противников Лон Нола произошли важные изменения — «красные кхмеры» Салот Сара стали доминирующей силой оппозиции, из-за чего Северный Вьетнам прекратил поддержку камбоджийских повстанцев — те ориентировались на Китай, в то время как последователи Хо Ши Мина поддерживались СССР. Тем не менее, это не сказалось на успехах кхмеров: повстанческая армия активно пополнялась добровольцами, а в 17 апреля 1975 года после масштабного наступления наконец пал Пномпень. На карте мира появилось новое государство, «Демократическая Кампучия», а Салот Сар, в 1976 год на постоянной основе взявший имя «Пол Пот», за считанные месяцы истребил всех политических врагов и вошёл в историю как один из самых кровавых диктаторов.