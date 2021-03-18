17 марта на Донбассе боевики девять раз нарушили перемирие – штаб ООС

В среду, 17 марта, боевики на Донбассе девять раз нарушили договоренности о прекращении огня. Об этом в утренней сводке 18 марта проинформировал пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

“17 марта в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня. […] Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет”, – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Пески и Гнутово (из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов), Луганское (из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов), Светлодарск (из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов), Новотошковское (из подствольных гранатометов).

“На обстрелы противника наши воины открывали огонь”, – подчеркнули в пресс-центре.

Утром 18 марта обстрелов со стороны боевиков штаб ООС не зафиксировал.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/529948661323400/

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область заявил, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта.

—