Определились все участники четвертьфиналов Лиги чемпионов УЕФА

17 марта в Европе завершились последние ответные поединки стадии 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов, сообщил официальный сайт УЕФА.

В Лондоне английский “Челси” со счетом 2:0 обыграл “Атлетико” из Мадрида (Испания). Общий счет – 3:0 в пользу британского клуба.

Еще в одном матче игрового дня мюнхенская “Бавария” повторно (первый поединок завершился победой немцев 4:1) обыграла итальянский “Лацио” (Рим) – 2:1 – и также прошла в четвертьфинал.

Другие поединки, состоявшиеся ранее, принесли такие результаты:

“Ювентус” (Италия) – “Порту” (Португалия) 1:2, 3:2 (за счет голов на выезде далее прошел “Порту”);

“Боруссия” (Дортмунд, Германия) – “Севилья” (Испания) 3:2, 2:2;

“Ливерпуль” (Англия) – “Лейпциг” (Германия) 2:0, 2:0;

ПСЖ (Франция) – “Барселона” (Испания) 4:1, 1:1;

“Манчестер Сити” (Англия) – “Боруссия” (Менхенгладбах, Германия) 2:0, 2:0;

“Реал” (Мадрид, Испания) – “Аталанта” (Италия) 1:0, 3:1.

Жеребьевка четвертьфиналов Лиги чемпионов состоится 19 марта в Ньоне (Швейцария). Посева не будет, команды из одной страны могут встретиться друг с другом на футбольном поле.