 

В день рождения дочери Виктория Боня легла в настоящий гроб

18.03.2021, 8:28, Разное
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В честь дня рождения дочери Анджелины бывшая участница проекта «Дом-2» Виктория Боня решила лечь в гроб. На вечеринку, стилизованную под Хэллоуин, знаменитость пришла в специфическом костюме ведьмы с соответствующей атрибутикой.
Для празднования дня рождения дочери Виктория Боня 17 марта вернулась с отдыха в Дубае обратно в Монако. Анджелина попросила ее организовать вечеринку в стиле Хэллоуина, мама не смогла отказать ей, поэтому сама нарядилась в ведьму и даже легла в настоящий гроб.

В разделе Stories в Instagram Виктория Боня опубликовала соответствующее видео, в котором она пояснила всем хейтерам, мечтавшим, чтобы ее похоронили заживо, что их желание сбылось. После этого она потребовала закрыть крышку гроба. И какое-то время знаменитость пролежала в ящике в полной темноте.

Источник: riafan.ru



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