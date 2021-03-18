 

У Урганта Виктор Добронравов вспомнил о самом «грандиозном» конфликте с отцом

18.03.2021, 8:28, Разное
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Российский актер Виктор Добронравов пояснил о самом «грандиозном» конфликте со своим отцом Федором Добронравовым из сериала «Сваты». В тот момент ему было всего четыре или пять лет, но этот эпизод он запомнил на всю жизнь, признался артист Ивану Урганту.
Звезда фильма «Т-34» стал гостем шоу «Вечерний Ургант». Ведущий поинтересовался у Виктора Добронравова, ссорился ли он с отцом. На это актер ответил, что серьезно они никогда не конфликтовали, но один раз поссорились.

Произошел конфузный случай с Добронравовым-младшим еще в детстве, когда ему было четыре-пять лет. Отец пригрозил, что если тот не будет слушаться, то его выпорют. Актер из-за самоуверенности не поверил и в итоге Федор Добронравов его выпорол.

Часто пользователи Сети критикуют Виктора Добронравова, что актером он стал только с помощью отца. Но сам артист признается, что об этом ремесле он мечтал еще со старших классов. Он никогда не видел себя в другой профессии, поэтому его расстраивают разговоры о том, что в кино он начал сниматься из-за блата.

Источник: riafan.ru



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