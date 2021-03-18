 

Жизнь и расстрел Маты Хари

18.03.2021, 8:36, Разное
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Маргарета Гертруда Зелле родилась 7 августа 1876 года в голландском Леувардене. Ей пришлось пройти через трудные жизненные испытания: развод родителей, смерть матери, нежелание отца приютить дочь, ранние связи с мужчинами…

Собственный брак с офицером, который был вдвое старше её, то же не удался, хотя забросил пока ещё Маргарету на остров Яву, где она изучала местные танцевальные традиции. А в 1897 году она взяла себе артистический псевдоним Мата Хари, что в переводе с малайского означает солнце (дословно — «глаз дня»).

После смерти детей (оба, дочь и сын, умерли, судя по всему, от сифилиса) Мата Хари, бросив наконец мужа-алкоголика, перебралась в Париж, где и нашла её громкая слава танцовщицы «восточного стиля». Проще говоря, она исполняла нечто вроде стриптиза, тогда ещё абсолютно неведомого европейскому зрителю.

Благодаря огромному успеху в Париже и других европейских столицах Мата Хари обзавелась близкими связями со многими влиятельными военными и политиками. Но постоянно испытывала нужду в деньгах, что и объясняло её «игры» со спецслужбами.

Первым завербовал её, судя по всему, германский консул в Гааге, куда на время перебралась Мата Хари. Он предложил погасить её долги в обмен на разведывательные сведения из Франции. Она согласилась и вернулась в Париж. Здесь ей повстречался капитан Жорж Ладу, возглавлявший французскую контрразведку. Он тоже предложил танцовщице сотрудничество. Мата Хари запросила миллион франков, Ладу согласился, но она никогда этих денег так и не увидела.

В конечном итоге, Мата Хари по заданию французов оказалась в Мадриде, где пыталась соблазнить германского военного атташе майора Калле. Майор же передал в Берлин радиограмму, описывающую похождения агента H-21, коим и считалась у немцев Мата Хари. Французы перехватили шифровку и решили, что перевербованная ими танцовщица продолжает работать на немцев.

В её квартире был произведён обыск и обнаружены шифровки, из которых вытекало, что Мата Хари получила от германского консула в Нидерландах 20 тысяч франков. Этот факт она не опровергла, но объяснила его так: «Это цена моих услуг». Каких? Мата Хари не уточнила, а судьи решили однозначно: за передачу разведданных.

13 февраля 1917 года она была арестована и помещена в тюрьму Сен-Лазар. Суд над шпионкой начался 24 июля и проходил при закрытых дверях. На следующий день нидерландская подданная Маргарета Зелле была признана виновной и приговорена к смертной казни.

После приговора адвокат пытался вызволить её и снять все обвинения. Была подана апелляция — безрезультатно. Прошение о помиловании президенту — безрезультатно. Наконец, адвокат предложил Мате Хари сказать властям, что она беременна, тем самым отсрочить свою казнь, но она отказалась лгать.

Расстрел был произведён 15 октября 1917 года на военном полигоне в Венсене, пригороде Парижа. Мата Хари была в шляпке, одета в элегантное платье, отделанное мехом. Она отказалась от повязки на глаза и успела только крикнуть: «Какой странный у французов обычай — казнить людей на рассвете!»

Тело Маты Хари не было востребовано никем из родственников, и его передали в анатомический театр. Голову забальзамировали и хранили в парижском Музее анатомии. В 2000 году архивариусы обнаружили, что она бесследно исчезла.

Легендарной Мата Хари стала уже после своей смерти благодаря сотням книг, пьес, кинофильмов, компьютерных игр…



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