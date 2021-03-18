Люди в черном и странные повторяющиеся сны

За период меньше года группа жителей США видела странные ночные кошмары с преследованием, где за ними гнался человек в черной одежде и черных блестящих перчатках. Все они видели совершено одинаковый образ.

Эту историю на днях рассказал американский уфолог Ник Редферн. 28 февраля 2016 года он получил письмо от женщины по имени Белинда, которая увидела странный сон про Человека в Черном.

Этот человек был в черном костюме и черных блестящих перчатках. Во сне он преследовал ее по старым железнодорожным путям, которые, казалось, были бесконечными. Лишь когда этот человек наконец настиг ее, Белинде удалось проснуться с пронзительным криком от ужаса, разбудив своего мужа.

Казалось бы, просто ночной кошмар, людям нечто подобное сниться регулярно, кошмары с преследованием вообще самые популярные виды кошмаров. Однако Редферн сразу же подумал, что тут что-то еще.

Дело в том, что на протяжении 2015 и 2016 годов он получал довольно много писем от людей, в которых они рассказывали о том, что им снятся кошмары с участием Людей в Черном. А за несколько месяцев до письма Белинды он получил целых восемь писем о том же самом явлении – ночных кошмарах с преследованием и Людьми в Черном.

Все эти письма были от разных людей из разных штатов, но все равно уфолог сначала подумал, что может быть кто-то решил разыграть его или устроить что-то вроде флешмоба. То есть он подумал, что истории выдуманы. Однако, так как в письмах содержались контакты авторов, он решил все-таки связаться с ними и поговорить.

После беседы по телефону с шестью очевидцами он остался полностью уверенным в том, что это не розыгрыш и не спам, а людям и в самом деле массово снились эти странные сны.

Эти шесть человек описали увиденного во сне Человека в Черном очень похоже и все указывали на то, что человек носил черные перчатки. И все они видели эти ночные кошмары в необычном состоянии под названием гипнагогия – это слово означает промежуточное состояние между сном и явью, то состояние, когда человек уже почти заснул, но ему кажется, что он еще не спит.

В состоянии гипнагогии люди могут слышать стуки, скрипы, чье-то бормотание, видеть некие объекты, которых на самом деле нет. К слову, именно в этом состоянии с людьми также происходит тот самый страшный сонный паралич, при котором люди могут видеть жутких "черных существ", которые кажутся полностью реальными.

Самое простое объяснение гипнагогии состоит в том, что это просто некий побочный продукт работы мозга, спровоцированный утомляемостью, стрессами и прочими факторами. Примерно 30% всех людей хотя бы раз в жизни пережили этот опыт.

Так что же, сны с Людьми в Черном нисколько не сверхъестественны, а просто вариации сонного паралича? Однако у уфолога Редферна на это есть свое мнение. Он считает, что многие паранормальные сущности могут вторгаться в человеческое сознание именно в те моменты, когда человек засыпает.

"Конечно же, этому нет веских доказательств, однако эта теория может объяснить как "воспоминания" о похищениях инопланетянами, так и ночные встречи с сущностями вроде инкубов или суккубов. В этот же список наверное теперь можно добавить и Людей в Черном", – пишет Редферн.

"Это спорный момент и я открыт к дискуссиям, но я получаю эти сообщения в странно упорядоченном стиле. Я не говорю о том, что это выглядит нереальным для группы людей, разбросанных по разным частям США и неизвестным друг другу, начать делиться подобными переживаниями.

"Однако не целой же кипой за несколько месяцев! И все их сны были про Человека в Черном в черных перчатках, а потом все они решили написать именно мне. Именно поэтому я думаю, что мы имеем дело не просто с гипнагогией", – подытоживает Редферн.