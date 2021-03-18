Ева Кеннеди – женщина с врожденной невосприимчивостью к боли, ядам и болезням

На протяжении истории появлялись люди, обладающие необычными способностями своего организма. Один из таких случаев это история женщины, которая была совершенно невосприимчива к боли, ядам, болезням, а также могла ускоренно самоисцеляться.

К сожалению, жила эта женщина в те времена, когда особенности ее необычного организма не могли быть тщательно изучены в лабораторных условиях и так и осталось неизвестным, была ли у нее редкая мутация ДНК или что-то иное.

Звали ее Ева Кеннеди, она родилась в 1871 году на острове Тринидад в Вест-Индии, но свои молодые годы провела на Кубе. В первые несколько лет жизни она считалась совершенно нормальной, делала обычные вещи, которые делают дети, но в 4 года ее странные таланты, наконец, раскрылись.

Именно в этом возрасте она однажды на прогулке отошла далеко от матери и была укушена очень ядовитой змеей, называемой ямкоголовой гадюкой, которую многие считают одной из самых опасных змей в мире. В то время быть укушенным такой змеей почти наверняка означало смерть, и в редких случаях укушенный мог выжить, но потерять конечность.

Но маленькая Ева удивила всех, когда совсем не пострадала. Когда девочку принесли к врачу, она рассказала, что укус был неприятным, но кроме этого он, казалось, ее совсем не беспокоил и девочка не показывала ни одного признака отравления. По словам врача, такой укус легко бы убил взрослого мужчину, так что случай с Евой все сочли настоящим чудом.

Когда она стала старше, Ева осознала, что ее взгляд на физическую реальность в целом отличался от других людей. Она пришла к выводу, что другие люди чувствуют боль от травм, что было для нее чуждым понятием, поскольку она ничего не чувствовала, и она не могла вспомнить, чтобы когда-либо испытывала такое ощущение.

Она видела, что даже поднесение руки к открытому огню не вызывает у нее ощущения боли, поэтому она начала экспериментировать над собой. Она вонзала иглы в свою плоть, колола и резала себя ножами и даже позволяла разнообразным ядовитым змеям и паукам кусать ее, но все это не вызывало у нее боли, а яд не оказывал на нее никакого воздействия.

"Некоторые думают, что мне не повезло с этим, но я думаю, что мне очень повезло. У меня в жизни никогда не было боли. Я не знаю, что такое боль. Я всегда счастлива, никогда не грущу. Я не знаю, что такое страдать. Мне кажется, что я проживаю жизнь не хуже любого человека. Все нервы, доставляющие настоящее удовольствие, оставлены мне. Почему я должна заботиться о моей неспособности ощущать боль?", – рассказывала позже Ева.

Из-за того, что она не ощущала боли, ей приходилось полагаться на другие органы чувств, чтобы не получать ранения или ожоги в быту.

Когда Ева подросла, ее семья переехала в США и там ее странные способности быстро привлекли внимание общественности. В те годы в США как раз была популярна индустрия "Цирка уродов", где показывали необычных людей, и публике подобное очень нравилось. Поэтому Ева быстро поняла, что из ее неспособности ощущать боль и яды можно устроить настоящее шоу и неплохо на этом зарабатывать.

Она взяла экзотичный сценический псевдоним Эватима Тардо и начала свою карьеру, показывая разные трюки. В начале представления Ева позволяла ядовитым змеям, паукам, многоножкам и прочим гадам кусать себя, принимая за вечер огромную дозу яда, способную мгновенно убить сразу нескольких человек. Ее трюки были совершенно открытыми и каждым мог видеть, что ее кусают реальные ядовитые животные.

На представлениях люди каждый раз охали и ахали, когда змеи и пауки кусали Еву, а она всегда выглядела невозмутимо с улыбкой на лице, ни разу не дрогнув от боли и не показывая ни малейших признаков отравления.

Это сделало Еву очень известной среди потрясенных толп, которые на каждом представлении собрались вокруг нее , но потом она решила устроит еще более странное шоу.

Теперь на представлениях Ева сама себя протыкала длинными иглами, шипами. Ей не было больно даже от раскаленного железа. При этом на ее коже, казалось, никогда не оставалось следов, а если после проколов начинала течь кровь, то лишь совсем недолго, так как рана очень быстро заживала.

Ева иной раз даже позволяла выстрелить в себя и пули ее тоже не брали.

Она была во всех новостях, люди называли ее "Самой странной женщиной в мире", и ее слава росла с каждым днем. Ева не только выступала для платных аудиторий, но и позволяла проводить демонстрации для ученых и врачей, и всякий раз никто из собравшихся не мог логически объяснить ее феномен.

Один из врачей так описал свое мнение:

"Я находился от нее на расстоянии всего 4 метров и по этой причине могу сказать, что ее выступление не было подделкой, его можно было воспринимать со всей серьезностью"

Одним из самых замечательных подвигов Евы было то, что она позволила себе быть распятой в стиле Иисуса Христа. Ассистенты сцены пригвоздили ее к гигантскому кресту, на котором она висела, улыбалась и хихикала публике. Она даже позволила членам аудитории подойти, чтобы прикоснуться к гвоздям, вбитым в ее руки и ноги, чтобы убедить их, что это не иллюзия. Изумленные люди подходили, проверяли, смотрели и понятия не имели, как она это делала.

Ева позже вспоминала этот спектакль и реакцию людей:

"Мне очень понравилось быть распятой. Меня забавляло видеть пораженные ужасом лица моих зрителей. На каждый сеанс там бывало до десяти обмороков, но они никогда не упускали возможность снова увидеть меня".

Врачи, обследовавшие ее в то время, пришли к многим выводам. Первый заключалась в том, что нервная система Евы функционировала иначе, чем обычные человеческие, ее нервы были каким-то образом повреждены или ее болевые рецепторы были недоразвиты или отсутствовали. У нее, возможно, могла быть генетическая мутация, о которой медицинские работники в то время не знали.

Правда, все это еще не объясняет ее невероятную сопротивляемость ко всем видам ядов или ее способность так быстро залечивать раны, а также почему она так мало истекала кровью, и, конечно же, не объясняет ее устойчивость к болезням.

Дело в том, что Ева также заверяла, что она никогда в жизни не болела и что она даже специально позволила заражать себя разными инфекциями и не получила никаких эффектов от этого.

В одном газетном сообщении того времени так говорилось о ее замечательной невосприимчивости к болезням, боли и травмам:

"Но иммунитет ко всем видам ядов и инфекций еще более примечателен. Врачи взяли самые смертоносные культуры и поместили их в ее кровь. Бактерии холеры, дифтерия, чахотка, брюшной тиф, весь ужасный список, напали на эту женщину, и она не пострадала.

Мисс Тардо не только избавлена ​​от боли, но и полностью контролирует кровообращение. Эта молодая женщина может остановить его за секунду, а затем позволить крови течь снова. И, похоже, этому нет никакого объяснения. Это просто факт.

Многие ученые говорили, что, если бы мисс Тардо можно было отрезать руку, она могла бы присоединиться к отрезанной части, и она снова стала бы твердой и быстрой, не оставив ни единого шрама.

Каждый ученый, изучавший ее, сказал, что она никогда не умрет от болезней или насилия. Ее конец может наступить только тогда, когда вся машина ее тела будет изношена, если, конечно, она не была расколота на куски."

Конечно, было много скептиков, которые смотрели на все это с большой долей недоверия. Она высказывали, к примеру, такие идеи, что Ева использовала сильнодействующее обезболивающее, возможно, даже кокаин, или, возможно, комбинацию этого и какого-то гипноза. Тем не менее, это все еще не объясняет ее невосприимчивость к яду от многочисленных укусов змей, а также то, почему ни один медицинский работник не смог определить источник ее таинственных сил.

Одна из статей в The Pacific Coast Journal of Homeopathy так писала о ней:

"Она проводит около двадцати минут в молчаливой подготовке перед выполнением своих подвигов, и это заставляет подозревать возможность кокаинизации, которая является причиной отсутствия у нее чувствительности, или, возможно, что это случай самогипноза.

Но вопрос о том, что сделало ее невосприимчивой к яду гремучей змеи, поскольку она определенно позволяет укусить себя именно змее вида Crotalus horridus, остается нерешенным.

Является ли она ученицей Кальметта, француза, который годами экспериментировал в Индии и убедительно продемонстрировал, что можно сделать невосприимчивым ко всем ядовитым змеям, увеличивая дозы яда кобры и гипохлорита извести в растворе, вводимого подкожно?

Опять же, многие, похоже, верят, что рассматриваемая маленькая женщина – настоящая причуда природы".

Печально, что Ева Кеннеди не дожила даже до 35 лет, будучи в 1905 году застреленной из револьвера одним пьяным ревнивцем, который был ее бывшим любовником. Возможно то, что Ева была застигнута врасплох в тот момент, сыграло свою роковую роль, она не смогла оправиться от смертельного ранения в сердце.

В мае 1905 года Ева пила в салуне недалеко от того места, где она жила с мужчиной по имени Хэл Уильямсон, и за ней наблюдал тайный поклонник.

Это был трагический поворот событий, широко освещавшийся в то время в новостях, и, что еще хуже, Ева унесла с собой в могилу все секреты, хранившиеся в ее теле. Ева никогда не была разоблачена как мошенница, и во многих отношениях она действительно считалась исключительной личностью.

В чем были ее секреты? Как она могла делать то, что делала? Возможно, мы никогда не узнаем наверняка.