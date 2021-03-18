Стало известно о вербовке ЦРУ карателей из латышского легиона СС

ЦРУ активно вербовало бывших членов латышского легиона СС, причастных к массовым убийствам мирных граждан СССР на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны, и затем использовало их в подрывной работе против Латвийской ССР, следует из доклада «Палачи на пенсии. Нацистские преступники из Латвии на службе ЦРУ», подготовленного фондом «Историческая память».

«Публикуемые в настоящем докладе сведения наглядно свидетельствуют о том, что подавляющее большинство латышских агентов ЦРУ в годы Второй мировой войны служили нацистам, многие из этих агентов были прямо причастны к преступлениям против человечности, в том числе к Холокосту, карательным операциям против мирного населения, блокаде Ленинграда», – говорится в докладе, передает РИА «Новости».

В исследовании, в частности, приводятся данные о сотрудничестве с ЦРУ латышского легионера СС Яниса Цирулиса, активно участвовавшего в массовых расправах над мирными гражданами, в том числе женщинами и детьми, в районе деревни Жестяная Горка Новгородской области.

Как следует из доклада, основанного на анализе ранее рассекреченных документов ЦРУ, особую роль среди этих агентов американской разведки играли участники организации «Ястребы Даугавы» (Daugavas Vanagi), в том числе члены ее правления. Она была создана после Второй мировой войны в лагере для военнопленных в Бельгии бывшими латвийскими легионерами СС. Центр организации размещался в западногерманском Мюнстере, ее филиалы находились в 12 странах Запада, в том числе в США, Великобритании и Канаде. В организацию входило около 130 местных отделений, объединявших более 9 тыс. человек.

После распада Советского Союза отделения организации открыты в Латвии. Сейчас отделения «Ястребов Даугавы» существуют во всех странах, где проживает наибольшее число ветеранов Латышского легиона СС. Именно с подачи «Ястребов Даугавы» в Латвии 16 марта ежегодно отмечается как день памяти Латышского легиона. «Концентрация нацистских пособников и преступников в латышской агентуре ЦРУ была зашкаливающей, а организация «Ястребы Даугавы» по праву может считаться одним из ключевых активов американской разведки на латвийском направлении», – говорится в докладе.

Его авторы поясняют, почему ЦРУ предпочитало вербовать людей, точно причастных к преступлениям против человечности: «На этот вопрос существует вполне рациональный ответ. Участие в нацистских преступлениях само по себе, разумеется, не было преимуществом для кандидатов на вербовку. Преимуществом была служба в организованных нацистами структурах полиции».

Как поясняют составители доклада, бывшие сотрудники полиции обладали более широким кругом контактов и полезными для оперативной работы навыками. «ЦРУ предпочитало вербовать полицейских, а полицейские были самым активным образом вовлечены в организованные нацистами преступления», – подчеркивают историки.

Ранее посольство РФ в Латвии подвергло резкой критике мероприятия по случаю неофициального дня памяти латышского легиона «Ваффен СС», которые прошли в центре Риге 16 марта, назвав их недопустимыми и глубоко аморальными.